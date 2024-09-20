Στην αποστολή 155.415 μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε εξατομικευμένες επιχειρήσεις, που θα υποχρεούνται να εκδίδουν ψηφιακά παραστατικά διακίνησης και να διαβιβάζουν τα δεδομένα τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Α.1122/2024 (Β΄4570) κοινή απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, την παραπάνω υποχρέωση, έχουν από 1η/12 οι επιχειρήσεις που:

τα ακαθάριστα έσοδά τους υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ, βάσει της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2022 ή

δραστηριοποιούνται στους τομείς των ενεργειακών προϊόντων (καύσιμα), φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών αναλωσίμων, οικοδομικών και συναφών υλικών, καθώς και της παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας ελαιόκαρπου και ελαιόλαδου.

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη έκδοσης παραστατικών διακίνησης, το πρόστιμο ανέρχεται :

στα πεντακόσια (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, αν η επιχείρηση τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή

στα χίλια (1.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, αν η επιχείρηση τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

