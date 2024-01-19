Το Peregrine One, ένα αμερικανικό διαστημόπλοιο που εκτοξεύτηκε την περασμένη εβδομάδα με στόχο να προσπαθήσει να προσγειωθεί στη Σελήνη ολοκλήρωσε την αποστολή του αφού τυλίχθηκε στις φλόγες πάνω από τον Ειρηνικό.

Ένα πρόβλημα της διαρροής καυσίμου που εμφανίστηκε, έκανε αδύνατη κάθε προοπτική σεληνιακής του προσεδάφισης με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή να αυτοκαταστραφεί. Η ιδιωτική εταιρεία, η Astrobotic με έδρα το Πίτσμπουργκ, κατεύθυνε το σκάφος στην ατμόσφαιρα της Γης με σκοπό αυτό να καεί στη συνέχεια.

Ελάχιστα ή καθόλου υπολείμματα του Peregrine αναμένεται να φτάσουν ανέπαφα στην επιφάνεια του Ειρηνικού ωκεανού.

Στόχος της Astrobotic ήταν να παραδώσει πέντε όργανα της Nasa στην επιφάνεια της Σελήνης, για να μελετήσει το τοπικό περιβάλλον πριν από την επιστροφή των αστροναυτών αργότερα αυτή τη δεκαετία.

Εάν το σκάφος Peregrine ήταν κατάφερνε να προσγειωθεί με επιτυχία, θα ήταν η πρώτη αμερικανική αποστολή εδώ και μισό αιώνα που το έκανε και η πρώτη ιδιωτική επιχείρηση που θα πετύχαινε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, η αποστολή της Astrobotic αντιμετώπισε προβλήματα σχεδόν αμέσως μόλις απογειώθηκε από την κορυφή του πυραύλου εκτόξευσης τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου.

Από την εκτόξευση του Peregrine One

Η Astrobotic δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει τη θέα του διαστημικού σκάφους της Γης πριν αυτό καεί.

(2/2)Peregrine captured this video moments after successful separation from @ulalaunch Vulcan rocket. Counterclockwise from top left center is the DHL MoonBox, Astroscale's Pocari Sweat Lunar Dream Time Capsule, & Peregrine landing leg. Background: our big blue marble, Earth! pic.twitter.com/1y4OsosNDp — Astrobotic (@astrobotic) January 19, 2024

Η Astrobotic είναι η πρώτη από τις τρεις αμερικανικές εταιρείες που έστειλαν ένα προσεδάφιο στη Σελήνη φέτος στο πλαίσιο μιας νέας ιδιωτικής-δημόσιας συνεργασίας με τη Nasa.

