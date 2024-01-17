Σύνδεση του έξυπνου σπιτιού με το έξυπνο αυτοκίνητο αλλάζει τον τρόπο ζωής

To έξυπνο σπίτι νέας γενιάς συνδέεται με το έξυπνο αυτοκίνητο και αλλάζουν τον τρόπο ζωής που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, μέσω μιας σειράς νέων εφαρμογών που ήδη είναι διαθέσιμες αλλά και δεκάδων άλλων που θα ακολουθήσουν από την συνεργασία εταιρειών διαφόρων κλάδων.

Στο πλαίσιο αυτό η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον όμιλο Hyundai Motor Group με στόχο τη διεύρυνση της πλατφόρμας SmartThings για την υποστήριξη συνδεδεμένων αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων (EV). Η ανακοίνωση ήρθε μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας (MOU) των δύο εταιρειών, για την ανάπτυξη λύσεων που θα διαμορφώσουν τον τρόπο ζωής του μέλλοντος.

Οι δύο εταιρείες όπως ανακοινώθηκε ενώνουν τις δυνάμεις τους για το έξυπνο σπίτι επόμενης γενιάς, συνδέοντας το SmartThings της Samsung με τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα της Hyundai και της Kia, συμπεριλαμβανομένων των EVs, αναπτύσσοντας τις υπηρεσίες «Home-to-Car» και «Car-to-Home», καθώς και μια ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης ενέργειας για το σπίτι.

Οι υπηρεσίες Home-to-Car και Car-to-Home συνδέουν το έξυπνο σπίτι με τα συστήματα infotainment του οχήματος, επιτρέποντας τον τηλεχειρισμό και προς τις δύο κατευθύνσεις. Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες θα μπορούν να εκτελούν διάφορες ενέργειες που αφορούν τα αυτοκίνητά τους, ενώ βρίσκονται στο σπίτι - να τα εκκινούν, να ελέγχουν τον έξυπνο κλιματισμό και την κατάσταση της φόρτισης και να ανοιγοκλείνουν τα παράθυρα. Παράλληλα, από τα αυτοκίνητα θα είναι, επίσης, δυνατός ο έλεγχος οικιακών συσκευών, όπως τηλεοράσεις, κλιματιστικά και φορτιστές EV.

«Αυτή η συνεργασία θα επιτρέψει την επικοινωνία σπιτιού και αυτοκινήτου και ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης της ενέργειας στο σπίτι, που είναι βελτιστοποιημένες για τον μελλοντικό τρόπο ζωής», σημείωσε ο Chanwoo Park, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Samsung Electronics. «Συνδέοντας την πλατφόρμα SmartThings με τα οχήματα, θα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε σημαντικά την εμπειρία των χρηστών, τόσο στο σπίτι όσο και στο αυτοκίνητο».

Οι χρήστες θα μπορούν να ρυθμίζουν το περιβάλλον τους, λειτουργώντας πολλές συσκευές, ταυτόχρονα - συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων - μέσω ρουτινών, όπως είναι η «ρουτίνα καλημέρας» και η «ρουτίνα άφιξης στο σπίτι». Για παράδειγμα, όταν κλείσει το πρωινό ξυπνητήρι ενός Galaxy smartphone, οι κουρτίνες θα ανοίξουν αυτόματα και τα φώτα και η τηλεόραση θα ανάψουν. Όταν οι χρήστες είναι έτοιμοι να βγουν από το σπίτι για δουλειά, το αυτοκίνητο θα ρυθμιστεί στην ιδανική θερμοκρασία. Επίσης, οι οθόνες του smartphone και της τηλεόρασης θα εμφανίζουν πληροφορίες, όπως η υπολειπόμενη μπαταρία του ηλεκτρικού οχήματος και η αυτονομία οδήγησης.

Η ολοκληρωμένη υπηρεσία οικιακής ενεργειακής διαχείρισης θα επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν πόση ενέργεια καταναλώνουν οι συνδεδεμένες συσκευές στα σπίτια τους. Θα είναι, επίσης, διαθέσιμες οι ενεργειακές πληροφορίες για τα ηλεκτρικά τους οχήματα και τους φορτιστές τους, επιτρέποντας στους χρήστες να ρυθμίζουν τον βέλτιστο χρόνο φόρτισης των οχημάτων τους. Τα ηλεκτρικά οχήματα, που συνδέονται με την ολοκληρωμένη υπηρεσία οικιακής ενεργειακής διαχείρισης, προσφέρουν τη δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης του βέλτιστου χρόνου φόρτισης, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές τιμές ανάλογα με την ώρα της ημέρας [1], το πρόγραμμα απόκρισης ζήτησης ενέργειας (DR)[2] τα δεδομένα των φωτοβολταϊκών (PV) και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (ESS)[3] και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανάλογα με το χρόνο.

