Οι Ινδοί τα κατάφεραν: Έθεσαν σε «λειτουργία αναμονής» το διαστημικό όχημα που προσεδαφίστηκε στη Σελήνη

Η Ινδία έθεσε σε λειτουργία αναμονής το διαστημικό όχημα εξερεύνησης της σελήνης, το πρώτο όχημα που προσεδαφίστηκε στο νότιο πόλο του φεγγαριού, μετά την ολοκλήρωση μιας περιόδου διεξαγωγής πειραμάτων δύο εβδομάδων, όπως ανακοίνωσε ο διαστημικός οργανισμός της χώρας.

Το διαστημικό όχημα Pragyan από το διαστημόπλοιο Chandrayaan-3 “τέθηκε σε λειτουργία αναμονής”, αλλά οι μπαταρίες του είναι φορτισμένες κι ο δείκτης του ανοιχτός, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, ο Ινδικός Οργανισμός Έρευνας του Διαστήματος (ISRO), αργά το βράδυ του Σαββάτου.

“Ελπίζουμε σε μία επιτυχή αφύπνιση μιας νέας σειράς αποστολών!” ανέφερε ο ISRO. “Σε αντίθετη περίπτωση, (το διαστημικό όχημα) θα παραμείνει για πάντα εκεί, ως ο πρεσβευτής της Ινδίας στη σελήνη”.

Chandrayaan-3 Mission:

The Rover completed its assignments.



It is now safely parked and set into Sleep mode.

APXS and LIBS payloads are turned off.

Data from these payloads is transmitted to the Earth via the Lander.



Currently, the battery is fully charged.

The solar panel is…