Όχημα διαστημικής παρατήρησης για τη μελέτη του ήλιου εκτόξευσε η Ινδία Τεχνολογία 11:53, 02.09.2023

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία είχε ένα πιο ισχυρό πύραυλο-φορέα, ο ινδικός Chandrayaan-3 ξεπέρασε σε επιδόσεις τον Luna-25 για την πραγματοποίηση της προσεδάφισης στη σελήνη.