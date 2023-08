Οι πρώτες, επιτόπιες ιστορικές ανακαλύψεις του ινδικού ρόβερ στη Σελήνη - Τι βρήκε το Pragyan

Μετά την ιστορική προλενήνωση της ινδικής σεληνάκατου Chandrayaan-3, στις 23 Αυγούστου, το ινδικό ρόβερ Pragyan έστειλε τα πρώτα ευρήματά του από τον ανεξερεύνητο και μυστηριώδες νότιο πόλο της Σελήνης.

Η Ινδία είναι η πρώτη χώρα που πραγματοποίησε προσελήνωση στον νότιο πόλο της Σελήνης.

ISRO has released this adorable video of the Pragyan rover turning around in circles in search of a safe route to drive on! #Chandrayaan3 #ISROpic.twitter.com/9vAVHX7aQP