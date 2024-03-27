Η Google δημοσίευσε την Τετάρτη το Ads Safety Report, την έκθεση για την ασφάλεια των διαφημίσεων.

Μέσα από την Έκθεση, η Google μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένου του Gemini, για να καταστήσει τις προσπάθειές επιβολής των πολιτικών της ταχύτερες, ισχυρότερες, και πιο ακριβείς.

Συνοπτικά:

Η Google μπλόκαρε ή αφαίρεσε πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια διαφημίσεις που παραβίασαν τις πολιτικές της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι επενέβη σε περισσότερες από 9.000 διαφημίσεις ανά λεπτό

Περιόρισε πάνω από 6,9 δισεκατομμύρια διαφημίσεις

Ανέστειλε περισσότερους από 12,7 εκατομμύρια λογαριασμούς διαφημιστών για σοβαρές παραβιάσεις των πολιτικών της εταιρείας, σχεδόν τους διπλάσιους από το 2022

Αφαίρεσε διαφημίσεις σε περισσότερες από 2,1 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες

Προστέθηκαν ή ενημερώθηκαν 31 πολιτικές που αφορούσαν τόσο διαφημιζόμενους όσο και εκδότες το 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

