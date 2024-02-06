Θα μπορούσε μια πρόσφατα ανακαλυφθείσα «υπερ-Γη» να έχει τη δυνατότητα θερμοκρασίας και συνθηκών για τη διατήρηση της ζωής;

Ο νέος εξωπλανήτης βρίσκεται «αρκετά κοντά μας», μόλις 137 έτη φωτός μακριά, και περιστρέφεται εντός μιας «κατοικήσιμης ζώνης», σύμφωνα με τη NASA.

Οι αστρονόμοι λένε ότι ο πλανήτης, που ονομάστηκε TOI-715 b, έχει διάμετρο, περίπου, μιάμιση φορά τη διάμετρο της Γης και περιστρέφεται γύρω από ένα μικρό, κοκκινωπό αστέρι, κάτι που δίνει ελπίδα πως ο πλανήτης αυτός -ίσως- και να μπορεί να υποστηρίξει την ύπαρξη νερού στην επιφάνεια του. Ο TOI-715b ολοκληρώνει μία πλήρη τροχιά σε μόλις 19 ημέρες. Κινείται γύρω από έναν κόκκινο νάνο, ο οποίος είναι μικρότερος και ψυχρότερος από τον Ήλιο.

«Θα γίνει ο μικρότερος πλανήτης κατοικήσιμης ζώνης που έχει ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής από τον TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite», ανέφερε η NASA.

Η τροχιά του γύρω από το κόκκινο αστέρι κάνει πιο εύκολη την παρακολούθησή του από επιστήμονες, άρα και τη μελέτη του. Η NASA σκοπεύει να μελετήσει τον πλανήτη περαιτέρω, χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο James Webb, για να δει πόσα ακόμη μπορούμε να μάθουμε με βάση τα χαρακτηριστικά του.

Το τηλεσκόπιο Webb έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να ανιχνεύει εξωπλανήτες αλλά και για να «εξερευνά τη σύνθεση της ατμόσφαιράς τους, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει ενδείξεις για την πιθανή παρουσία ζωής», δήλωσε η NASA.

Η έρευνα και η ανακάλυψη της «υπερ-Γης» έγινε με επικεφαλής τη Georgina Dransfield στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society» τον Ιανουάριο.

Τα ευρήματα σηματοδοτούν ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός στην αποστολή των αστρονόμων να κατανοήσουν ποιες ατμοσφαιρικές συνθήκες απαιτούνται για τη διατήρηση της ζωής και να διερευνήσουν περαιτέρω τα χαρακτηριστικά των εξωπλανητών πέρα από το ηλιακό μας σύστημα, σύμφωνα με τη NASA.

Πηγή: skai.gr

