NASA: Επιστρέφει το OSIRIS-Rex με δείγματα από τον αστεροειδή Μπενού - Αναμένεται να ρίξει «φως» στην καταγωγή της ζωής στη γη - Δείτε βίντεο Τεχνολογία 12:50, 22.09.2023

Η ανάλυση του δείγματος αναμένεται να αυξήσει τις γνώσεις της επιστήμης για τη δημιουργία και την εξέλιξη του Ηλιακού Συστήματος, για τα αρχικά στάδια του σχηματισμού των πλανητών, καθώς και για την προέλευση των οργανικών ενώσεων