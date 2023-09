Παγκόσμια πρώτη για το Αριστoτέλειο Πανεπιστήμιο στην ανίχνευση νέας υποψήφιας πηγής βαρυτικών κυμάτων Τεχνολογία 18:18, 21.09.2023 linkedin

Ήταν η πρώτη φορά που η ανίχνευση μιας νέας υποψήφιας πηγής βαρυτικών κυμάτων από τους ανιχνευτές LIGO στις ΗΠΑ ανακοινώθηκε από ερευνητές ελληνικού πανεπιστημίου, μέσω του General Coordinates Circular (GCN) της NASA