Aστεροειδής στο μέγεθος του Πύργου της Πίζας πέρασε κοντά στη Γη χωρίς να τον εντοπίσει η NASA

Τεράστιος αστεροειδής στο μέγεθος του Πύργου της Πίζας πέρασε πιο κοντά στη Γη, ακόμα και από τη σελήνη, αυτόν τον μήνα και οι επιστήμονες δεν τον παρατήρησαν παρά μόνο δύο ημέρες αργότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Ένας αστεροειδής που ονομάζεται 2023 NT1 έφτασε μέχρι και περίπου 62.000 μίλια από τη Γη, περίπου το ένα τέταρτο της απόστασης μεταξύ Γης και Σελήνης, στις 13 Ιουλίου.

Αλλά μόλις δύο μέρες αφού προσέγγισε τη γη οι επιστήμονες της NASA τον εντόπισαν, κυρίως επειδή ερχόταν από την κατεύθυνση του ήλιου και είχε καλυφθεί από το φως. Η NASA συνήθως παρακολουθεί στενά τους αστεροειδείς που πλησιάζουν στον πλανήτη μας

Ο αστεροειδής 2023 NT1, ο οποίος τώρα απομακρύνεται από τη Γη με ταχύτητα περίπου 25.000 μιλίων την ώρα, έχει διάμετρο έως και 200 πόδια, μεγαλύτερη από τον Πύργο της Πίζας.

Είναι επίσης μεγαλύτερος από τον μετεωρίτη του Τσελιάμπινσκ των 60 ποδιών, ο οποίος τραυμάτισε περισσότερους από 1.600 ανθρώπους όταν εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης το 2013.

Σύμφωνα με στοιχεία της NASA και της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, ο 2023 NT1 έκανε την πλησιέστερη προσέγγισή του στη Γη στις 10:12 UTC (11:12 BST) στις 13 Ιουλίου.

Η πρώτη αναφερόμενη παρατήρηση έγινε δύο ημέρες αργότερα και ήταν από το ATLAS South Africa, ένα σύστημα τεσσάρων τηλεσκοπίων με αποκλειστικό αντικείμενο τον εντοπισμό επικίνδυνων αστεροειδών.

Newly-discovered #asteroid 2023 NT1 passed about 1/4 the Moon's distance on July 13, but wasn't discovered until July 15, as it approached Earth in the daytime sky. It may be as large as 60 meters across, possibly larger than the asteroid that caused Meteor Crater in Arizona. pic.twitter.com/VLXB4ChTMJ