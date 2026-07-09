Για οποιονδήποτε έχει αναρωτηθεί ποτέ αν θα μπορούσε να αντέξει τη ζωή σε έναν άλλο πλανήτη, η NASA προσφέρει μια ευκαιρία να το μάθει – περίπου.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία αναζητά τέσσερις συμμετέχοντες για το πρόγραμμα Moon and Mars Exploration Analog (MMEA), ένα πρόγραμμα προσομοίωσης διάρκειας ενός έτους που έχει σχεδιαστεί για να αναπαράγει το ταξίδι και τη διαβίωση στη Σελήνη και τον Άρη, όπως ανέφερε σε δελτίο τύπου νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Το αρχικό πλήρωμα του προγράμματος προσομοίωσης του Άρη της NASA τον Ιούλιο του 2024. Από αριστερά: Άνκα Σελάριου, Νέιθαν Τζόουνς, Κέλι Χάστον και Ρος Μπρόκγουελ. /NASA

Αν και μπορεί να μην είναι ακριβώς το πραγματικό γεγονός, οι εθελοντές θα βρεθούν σε συνθήκες που μοιάζουν με το διάστημα, ζώντας μέσα σε περιορισμένους βιότοπους και εκτελώντας εργασίες ακριβώς όπως θα έκαναν οι αστροναύτες, όπως η καλλιέργεια σοδειών, η φροντίδα της υγείας τους και η αναπαράσταση διαστημικών περιπάτων.

Το 12μηνο πρόγραμμα ξεκινά όχι νωρίτερα από τον Αύγουστο του 2027 και θα έχει ως βάση το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον (Johnson Space Center) στο Χιούστον.

Ένας εκπρόσωπος της NASA δήλωσε στο CNN ότι το ερευνητικό πρόγραμμα θα βοηθήσει στη μείωση των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αστροναύτες όταν πετούν στο διάστημα και προσεδαφίζονται στον Άρη. «Οι εθελοντές συμμετέχοντες στην έρευνα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη βάση γνώσεων βοηθώντας τη NASA να προσδιορίσει τους κινδύνους και να δοκιμάσει αντίμετρα για τη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης κατά τη διάρκεια διαστημικών αποστολών μεγάλης διάρκειας», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Τα μέλη του πληρώματος θα πρέπει να καλλιεργούν τις δικές τους σοδειές και βλάστηση, παρόμοια με την Αποστολή 1 του CHAPEA, που εικονίζεται στη φωτογραφία. /NASA

Η NASA ανέφερε ότι το έργο θα μελετήσει επίσης πώς τα μέλη του πληρώματος προσαρμόζονται στη ζωή με βάση την ώρα του Άρη. Μια αρειανή ημέρα, γνωστή ως sol, είναι περίπου 40 λεπτά μεγαλύτερη από μια ημέρα στη Γη, μια διαφορά που θα μπορούσε να επηρεάσει τον ύπνο και άλλα ζητήματα υγείας και απόδοσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες των ΗΠΑ ή κάτοχοι πράσινης κάρτας και ηλικίας μεταξύ 30 και 55 ετών, αν και άτομα εκτός αυτού του ηλικιακού εύρους μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη. Πρέπει επίσης να μην είναι ψηλότεροι από 1,88 μέτρα και να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά. Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πρόθυμοι να δεσμευτούν στο 14μηνο πρόγραμμα στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον, το οποίο περιλαμβάνει 12 μήνες μέσα σε δύο περιορισμένους βιότοπους συν επιπλέον δύο μήνες για εκπαίδευση πριν και μετά την αποστολή.

Πρέπει επίσης να περάσουν από σωματικές και ψυχολογικές αξιολογήσεις, να μην έχουν διατροφικούς περιορισμούς και να μην έχουν ιστορικό υπνοβασίας ή λήψης υπνωτικών βοηθημάτων.

Η NASA δήλωσε ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν «προσόντα παρόμοια με αυτά των αστροναυτών», όπως πτυχίο πανεπιστημίου στη μηχανική, τις βιολογικές επιστήμες, τις φυσικές επιστήμες ή τα μαθηματικά. Όσοι διαθέτουν προχωρημένα πτυχία STEM μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση, ενώ θα ληφθεί υπόψη και η στρατιωτική εμπειρία.

Δύο βιότοποι

Ένας εκπρόσωπος της NASA δήλωσε στο CNN ότι το έργο θα χωριστεί σε τρία τμήματα, στα οποία θα χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικοί βιότοποι.

«Το πρώτο θα πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα ομοίωμα διαστημοπλοίου 60 τετραγωνικών μέτρων, όπου οι εθελοντές θα ζουν σαν να ταξιδεύουν από τη Γη προς τη Σελήνη ή τον Άρη», δήλωσε στο CNN η εκπρόσωπος Κέλσι Σπάιβι.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος θα έχουν το καθένα τον δικό του μικρό χώρο, ο οποίος θα περιλαμβάνει έναν χώρο για να ζουν, να εργάζονται και να κοιμούνται, καθώς και ένα μικρό μπάνιο, αν και αυτό είναι διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποιούν οι αστροναύτες.

Το δεύτερο σκέλος μεταφέρει τους εθελοντές από το ταξίδι στη διαβίωση στην επιφάνεια ενός άλλου πλανήτη.

Τα μέλη του πληρώματος θα μεταφερθούν σε μια ισόγεια εγκατάσταση 84 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα καλλιεργούν τις δικές τους σοδειές, θα φροντίζουν για την υγεία και την ευεξία τους και θα εξασκούνται στο πώς να κάνουν διαστημικό περίπατο σε ένα σκάμμα με άμμο που έχει σχεδιαστεί για να μιμείται τις πλανητικές επιφάνειες.

Η τρίτη φάση θα είναι η επιστροφή στη Γη με το ίδιο διαστημόπλοιο που χρησιμοποιήθηκε στο «ταξίδι» της μετάβασης, πρόσθεσε η Σπάιβι.

Το πλήρωμα της Αποστολής 1 γιορτάζει τα γενέθλια ενός μέλους της ομάδας κατά τη διάρκεια της μονοετούς προσομοίωσης. /NASA

Οι δύο βιότοποι έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες ερευνητικές αποστολές και γίνονται μικρότεροι για να προσομοιώσουν διαφορετικές συνθήκες αποστολής.

«Σε προηγούμενες αποστολές, (οι βιότοποι) προορίζονταν να προσομοιώσουν έναν καλά εδραιωμένο, μεγαλύτερο επιφανειακό βιότοπο, αλλά οι αποστολές MMEA είναι σχεδιασμένες να προσομοιώνουν μια παλαιότερη φάση της υποδομής της επιφάνειας του Άρη, η οποία είναι επίσης χρήσιμη για να βοηθήσει τη NASA να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Σεληνιακής Βάσης», δήλωσε η Σπάιβι.

Αν και η NASA έχει πραγματοποιήσει 28 προσομοιώσεις διέλευσης και δύο προσομοιώσεις επιφανειακού βιότοπου, αυτό θα είναι το πρώτο έργο που θα ενσωματώσει και τα δύο.

Οι δύο προσομοιώσεις επιφανειακού βιότοπου πραγματοποιήθηκαν από το πρόγραμμα Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) της NASA, το οποίο επικεντρώθηκε στην εξερεύνηση της υγείας και της απόδοσης εθελοντών που ζούσαν σε περιορισμένο χώρο, ενώ αντιμετώπιζαν τις αναμενόμενες προκλήσεις της ζωής στον Άρη.

«Μια νέα εκτίμηση»

Μεταξύ αυτού του πληρώματος ήταν ο Νέιθαν Τζόουνς, ένας γιατρός από το Ιλινόις, ο οποίος έπεσε πάνω σε ένα άρθρο που ζητούσε εθελοντές ενώ εργαζόταν σε νυχτερινές βάρδιες το 2021.

Δύο χρόνια αργότερα, βρέθηκε να υπηρετεί ως ιατρικός λειτουργός του πληρώματος μέσα στο Mars Alpha Dune των 158 τετραγωνικών μέτρων, τον προσομοιωμένο βιότοπο του Άρη της NASA.

Ο Νέιθαν Τζόουνς εικονίζεται στη φωτογραφία μέσα στο Mars Dune Alpha. /NASA

Δήλωσε στο CNN τη Δευτέρα ότι η εμπειρία ενίσχυσε τη φιλοδοξία του να γίνει αστροναύτης, προσθέτοντας ότι θα τον ενδιέφερε επίσης να πάει στο διάστημα με μια εμπορική πτήση κάποια μέρα.

Ωστόσο, η μονοετής μελέτη είχε και τις συναισθηματικές της προκλήσεις για τον 43χρονο Τζόουνς, με κυριότερη το ότι του έλειπαν η σύζυγος και τα παιδιά του.

«Ήταν δύσκολο να χάνω μεγάλα γεγονότα όπως γενέθλια, γιορτές, αποφοιτήσεις, κηδείες και γάμους», είπε.

Ο Τζόουνς δήλωσε ότι ανέπτυξε μια νέα εκτίμηση για τα πιο απλά πράγματα στη ζωή μετά την αποστολή.

«Το φαγητό της NASA ήταν καλό, αλλά το μενού είναι αναγκαστικά περιορισμένο και τίποτα δεν ήταν φρέσκο, εκτός από μερικά λαχανικά που καλλιεργούσαμε εμείς», είπε. «Στην αποστολή δεν υπήρχε ήλιος ούτε άνεμος. Έτσι, βρήκα μια νέα εκτίμηση για αυτού του είδους τα πράγματα όταν ολοκληρώθηκε η αποστολή».

Πηγή: skai.gr

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