Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, τοποθετήθηκε για το θάνατο των τριών πυροσβεστών στο Ρέθυμνο και στο Γύθειο:

Η τραγική απώλεια δύο Πυροσβεστών στο Ρέθυμνο της Κρήτης και ενός ακόμα στο Γύθειο αποκαλύπτει την ανεπάρκεια μέσων και προσωπικού της Πυροσβεστικής. Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες για αυτή την κατάσταση. Η Μαρία Καρυστιανού συμπαρίσταται στις οικογένειες των Πυροσβεστών και ζητά άμεση διερεύνηση των ευθυνών όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

Πηγή: skai.gr

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