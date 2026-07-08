Πρώην επιστήμονας της Tesla παρουσιάζει ανθρωποειδές ρομπότ για την ευρωπαϊκή αγορά

Ο πρώην επιστήμονας της Tesla Inc., Ρεμί Καντέν, ο οποίος συμμετείχε στην ανάπτυξη του ανθρωποειδούς ρομπότ Optimus του Ίλον Μασκ, παρουσίασε τα σχέδια της νεοφυούς εταιρείας UMA για την κατασκευή ενός ελαφρού ανθρωποειδούς ρομπότ, σχεδιασμένου για χρήση σε εργοστάσια, αποθήκες logistics αλλά και σε οικιακά περιβάλλοντα.

Ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας με έδρα το Παρίσι δήλωσε ότι το ρομπότ Northstar, το οποίο βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, θα απευθυνθεί αρχικά στην ευρωπαϊκή αγορά. Ήδη, η UMA βρίσκεται σε συζητήσεις με περίπου 50 δυνητικούς πελάτες για πιθανές εφαρμογές. «Το κόστος εργασίας είναι ιδιαίτερα υψηλό και, με δεδομένες τις δημογραφικές εξελίξεις, η ζήτηση θα αυξηθεί σημαντικά», ανέφερε, αναφερόμενος στη γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης.

Ο Καντέν παρουσίασε στους δημοσιογράφους ένα πρώιμο πρωτότυπο του Northstar στα γραφεία της εταιρείας, επιδεικνύοντας την ισορροπία και την ταχύτητα αντίδρασής του. Η UMA στοχεύει να παρουσιάσει έως το τέλος του έτους ένα λειτουργικό πρωτότυπο που θα κινείται αρχικά με τροχούς αντί για πόδια και θα διαθέτει εύκαμπτο εξωτερικό περίβλημα, παρόμοιο με προστατευτική φόρμα εργασίας. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ελαφρύ ρομπότ, βάρους περίπου 40 κιλών, ώστε να μπορεί να συνεργάζεται με ασφάλεια με ανθρώπους.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για ρομπότ που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις για την αυτοματοποίηση των βιομηχανικών διαδικασιών εν μέσω της μείωσης του ενεργού εργατικού δυναμικού. Εταιρείες όπως η Tesla και η Figure AI επενδύουν σημαντικά ποσά στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ, ενώ στην Ευρώπη startups όπως η Genesis στη Γαλλία και η Neura Robotics στη Γερμανία προσελκύουν επίσης μεγάλους γύρους χρηματοδότησης.

Η UMA ιδρύθηκε πριν από εννέα μήνες από τον Καντέν μαζί με τον πρώην ερευνητή της Google DeepMind Πιερ Σερμανέ, τον πρώην μηχανικό της Hugging Face Σιμόν Αλιμπέρ και τον σχεδιαστή υλικού Ρομπ Νάιτ. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 30 εργαζομένους σε Παρίσι, Λονδίνο και Ελβετία. Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνης Γιαν ΛεΚούν, ενώ μεταξύ των επενδυτών συγκαταλέγονται ο Γάλλος επιχειρηματίας Ξαβιέ Νιέλ και ο πρώην οδηγός της Formula 1 Νίκο Ρόσμπεργκ.

Στους επενδυτές της UMA περιλαμβάνονται επίσης τα επενδυτικά κεφάλαια Greycroft, Relentless, Unity Growth Fund, Red River West και Factorial.

Η «νοημοσύνη» του Northstar βασίζεται σε μια μέθοδο που ονομάζεται μάθηση σε πραγματικό χρόνο. Χάρη σε αυτήν, το ρομπότ μπορεί να παρακολουθεί μια επίδειξη, να μαθαίνει μια νέα δεξιότητα και να βελτιώνεται μέσα από την εξάσκηση, χωρίς να απαιτείται εκ νέου προγραμματισμός για κάθε διαφορετική εργασία. «Έτσι ακριβώς μαθαίνει ένα παιδί να δένει τα κορδόνια του: πρώτα του δείχνουν πώς γίνεται και στη συνέχεια βελτιώνεται μέσα από την εξάσκηση», εξήγησε ο Καντέν. Στο εργαστήριο της εταιρείας στο Παρίσι παρουσίασε επίσης ρομποτικούς βραχίονες που, με τη βοήθεια συστημάτων υπολογιστικής όρασης, διαχωρίζουν και ταξινομούν πλαστικά εξαρτήματα ανάλογα με το χρώμα τους.

Ο Καντέν εργάστηκε στο παρελθόν στα προγράμματα Autopilot και Optimus της Tesla, πριν αναλάβει τη θέση του επικεφαλής ρομποτικής στην πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Hugging Face. Εκτιμά ότι τα προσωπικά ανθρωποειδή ρομπότ θα γνωρίσουν μαζική υιοθέτηση ταχύτερα από ό,τι τα smartphones, των οποίων η εξάπλωση χρειάστηκε περίπου 12 χρόνια, καθώς στο μέλλον τα ίδια τα ανθρωποειδή θα μπορούν να συμβάλλουν στην κατασκευή νέων μονάδων.

Πηγή: skai.gr

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