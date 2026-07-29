Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή του Πλωμαρίου της Λέσβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη κάταγμα στο πόδι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου και νοσηλεύεται. Αύριο θα εξεταστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κάταγμα χειρουργικά ή θα ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή.

Πηγή: skai.gr

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