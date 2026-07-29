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Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της φωτιάς στο Πλωμάρι

Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο - Αύριο θα καθοριστεί αν το κάταγμα θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά ή με συντηρητική αγωγή

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Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή του Πλωμαρίου της Λέσβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη κάταγμα στο πόδι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου και νοσηλεύεται. Αύριο θα εξεταστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κάταγμα χειρουργικά ή θα ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά τραυματισμός Λέσβος
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