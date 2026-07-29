«Η Κρήτη θρηνεί σήμερα την απώλεια δύο γενναίων νέων ανθρώπων, των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους με τον πιο τραγικό τρόπο, υπηρετώντας τον πιο ευγενή στόχο: να προστατεύσουν τη ζωή των κατοίκων των φλεγόμενων περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου, το φυσικό περιβάλλον και το οικοσύστημά του, τις περιουσίες των ανθρώπων των χωριών που απειλήθηκαν από τη φωτιά. Η οδύνη μας είναι βαθιά και η θλίψη μας απροσμέτρητη. Δεν πρέπει να χάνονται τόσο άδικα, τόσο πρόωρα και τόσο φριχτά ανθρώπινες ζωές», αναφέρει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Ρεθύμνου, κ. Γιώργος Μαρινάκης.

«Οι δύο πυροσβέστες, με αυταπάρνηση και απόλυτη αφοσίωση στην αποστολή τους, κατέβαλαν με γενναιότητα το βαρύ τίμημα που καλούνται πολλές φορές να πληρώσουν όσοι υπηρετούν την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών, κάθε φορά που αυτές τίθενται σε κίνδυνο από ανθρώπινες εγκληματικές πράξεις ή παραλείψεις. Συμπαραστεκόμαστε στους οικείους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος και τους καταθέτουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια, με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για τη θυσία των νεκρών τους», σημειώνει ο κ. Μαρινάκης.

«Στηρίζουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο, δια του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρεθύμνης, τον αγώνα που δίνουν με την πύρινη κόλαση οι δυνάμεις κατάσβεσης, οι εθελοντές και η τοπική αυτοδιοίκηση, ελπίζοντας να λήξει αυτός ο εφιάλτης χωρίς άλλες απώλειες και χωρίς άλλη συνέχεια», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο δήμαρχος Ρεθύμνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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