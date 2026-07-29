Γκίλφοϊλ για τον θάνατο των πυροσβεστών: «Η καρδιά μου με τον ελληνικό λαό»

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, απέτισε φόρο τιμής στην αυτοθυσία τους και εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρο το Πυροσβεστικό Σώμα.

«Η καρδιά μου είναι σήμερα με τον λαό της Ελλάδας, μετά την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών που έδωσαν τη ζωή τους, επιδεικνύοντας εξαιρετικό θάρρος στη μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Εκφράζω τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους, στους αγαπημένους τους ανθρώπους και σε ολόκληρο το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα.

Τιμούμε το εξαιρετικό θάρρος όλων εκείνων που καθημερινά θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους, καθώς και τα εκατομμύρια ταξιδιωτών από την Αμερική και ολόκληρο τον κόσμο που επισκέπτονται την Ελλάδα.»

Πηγή: skai.gr

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