Υπάρχει βαθιά διαφωνία γύρω από αυτό το ερώτημα. Εργαζόμενοι στις Google και Microsoft διαμαρτύρονταν για έργα τεχνητής νοημοσύνης που αφορούσαν στρατιωτικούς πελάτες πολύ πριν το Claude και το ChatGPT βρεθούν στις τσέπες όλων. Σήμερα, η Anthropic βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δική της εκδοχή αυτής της διαμάχης με το Πεντάγωνο, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Οι ανησυχίες αυτές είναι κατανοητές. Κανείς δεν θα έπρεπε να επιθυμεί ένα μέλλον όπου αυτοματοποιημένοι στρατοί - χωρίς ανθρώπινη εποπτεία ή λήψη αποφάσεων - θα καθορίζουν τον πόλεμο και την ειρήνη.

Ωστόσο, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο όπως πραγματικά είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια τεχνολογική κούρσα εξοπλισμών με τους αντιπάλους τους και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της αναμέτρησης. Για τις εταιρείες και τους ανθρώπους που εργάζονται για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος, η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτονομία δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Είναι οι καινοτομίες που θα καθορίσουν την επόμενη δεκαετία και θα επηρεάσουν το αν οι μελλοντικοί πόλεμοι θα αποτραπούν, ή θα διεξαχθούν.

Η συζήτηση δεν είναι καινούργια. Τον περασμένο μήνα, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, επικαλούμενος την πολυαιώνια καθολική διδασκαλία περί «δίκαιου πολέμου», προειδοποίησε για τους κινδύνους μιας «τεχνολογικής κούρσας εξοπλισμών». Μπορεί η χριστιανική ηθική να συμφιλιωθεί με αυτή τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα;

Και οι δύο μας αντιμετωπίζουμε σοβαρά αυτό το ερώτημα. Ο ένας είναι ιδρυτής εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας και χριστιανός. Ο άλλος είναι από τους πρώτους επενδυτές σε αρκετές εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας και ασκούμενος καθολικός. Με βάση τόσο την επαγγελματική μας εμπειρία όσο και τις θρησκευτικές μας αρχές, πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα ηθικό επιχείρημα υπέρ της δημιουργίας, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενός τεχνολογικά ανώτερου οπλοστασίου. Ενός οπλοστασίου που θα επιτρέπει πολέμους ακριβείας αντί για πολέμους αδιάκριτων πληγμάτων και θα προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, τόσο των αμάχων όσο και των μαχητών.

Η θεωρία του δίκαιου πολέμου, όπως κάθε διαχρονικό σύστημα αρχών, μπορεί να ανανεώνεται ώστε να ανταποκρίνεται σε νέες συνθήκες. Η ανανέωση όμως δεν σημαίνει εγκατάλειψη. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι δεν μοιάζουν με τα τόξα και τα βέλη του βασιλιά Ερρίκου Ε΄ στη μάχη του Αζενκούρ. Ωστόσο, η χρήση των όπλων εξακολουθεί να πρέπει να στηρίζεται σε διαχρονικές αρχές: την αναλογικότητα, τη δίκαιη πρόθεση, τη νόμιμη εξουσία και την προσφυγή στη βία μόνο ως έσχατο μέσο.

Η αμερικανική προσέγγιση στον πόλεμο έχει διαχρονικά επηρεαστεί βαθιά από αυτή την παράδοση, ακόμη και σε προηγούμενες περιόδους τεχνολογικής ανατροπής στο πεδίο της μάχης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέσπισαν ορισμένους από τους πρώτους επίσημους κώδικες δίκαιης διεξαγωγής πολέμου κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, όταν το πολυβόλο Gatling και το επαναληπτικό τυφέκιο άλλαξαν τα δεδομένα της μάχης. Ο χριστιανικός ρεαλισμός εδραιώθηκε μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με τη χρήση των ατομικών βομβών. Σε κάθε εποχή, στοιχεία της θεωρίας του δίκαιου πολέμου προσαρμόστηκαν ώστε να καθοριστούν αρχές για τη χρήση των νέων όπλων.

Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Οι κανόνες του Πενταγώνου για τη χρήση αυτόνομων οπλικών συστημάτων χρονολογούνται από την κυβέρνηση Ομπάμα και αναθεωρούνται συνεχώς. Λιγότερο εξελιγμένα μη επανδρωμένα όπλα βρίσκονται στο αμερικανικό οπλοστάσιο εδώ και δεκαετίες. Παρότι οι δυνατότητές τους διαφέρουν από εκείνες των συστημάτων που αναπτύσσονται σήμερα, όλα απαιτούσαν πάντοτε εποπτεία μέσω μιας ενημερωμένης και δημοκρατικά υπόλογης αλυσίδας διοίκησης. Τα όπλα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική τη διαρκή σημασία της θεωρίας του δίκαιου πολέμου.

Η επιδείνωση του παγκόσμιου περιβάλλοντος ασφαλείας φέρνει αυτά τα ζητήματα στο προσκήνιο. Ο Πάπας Λέων μπορεί να χαρακτηρίζει τον «διάλογο», τη «διπλωματία» και τη «συγχώρεση» ως τα ουσιώδη εργαλεία της σύγχρονης κρατικής πολιτικής, όμως υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Σι Τζινπίνγκ ή οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης συμμερίζονται αυτή την άποψη. Κατά τον περασμένο αιώνα, ενώ πολλοί πολιτικοί και εκκλησιαστικοί ηγέτες υποστήριζαν την ύφεση των εντάσεων, η Ευρώπη και η Σοβιετική Ένωση γνώρισαν πολέμους, υποδούλωση και μαζικές δολοφονίες. Εκ των υστέρων, λίγοι θα διαφωνούσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν στη σωστή πλευρά μιας παρατεταμένης σύγκρουσης που τελικά έκανε τον κόσμο πιο ελεύθερο. Ακόμη και όταν προσευχόμαστε για ειρήνη, η Αμερική πρέπει πάντοτε να προετοιμάζεται απέναντι σε αντιπάλους που επιδιώκουν τον πόλεμο.

Ας εξετάσουμε δύο περιπτώσεις χρήσης αυτόνομων όπλων. Μια αμερικανική αντιαεροπορική πυροβολαρχία, υπό καταιγισμό ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτόνομα συστήματα για την ανάθεση στόχων σε αναχαιτιστικά μέσα, στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ταϊβάν θα μπορούσαν να αναπτύξουν ρομποτικά υποβρύχια, μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας και άλλα επιθετικά συστήματα, ώστε να αποτρέψουν μια εισβολή στο νησί. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, ποιος θα αρνιόταν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, ή ακόμη και την ηθική νομιμότητα, της χρήσης αυτοματοποιημένων οπλικών συστημάτων;

Η αποτροπή διαθέτει αδιαμφισβήτητο ιστορικό επιτυχίας. Ο αφοπλισμός έχει πολύ φτωχότερο. Αν η Δύση καταθέσει τα όπλα ή επιβραδύνει την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών, θα το κάνει μόνη της. Η Ρωσία αναπτύσσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη ικανά να επιλέγουν αυτόνομα τους στόχους τους. Η Κίνα επιταχύνει την «ευφυοποίηση» των ενόπλων δυνάμεών της μέσω μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, με στόχο να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αντίπαλοι της Αμερικής ίσως έχουν ήδη αποκτήσει προβάδισμα: ενώ οι αμερικανικές εταιρείες λογισμικού αφιέρωσαν τη δεκαετία του 2010 συζητώντας αν ήταν ηθικό να συνεργάζονται με το Πεντάγωνο, κινεζικά στρατιωτικά έγγραφα αναφέρονταν ήδη από το 2011 σε «όπλα τεχνητής νοημοσύνης».

Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μείνουν πίσω σε αυτή την κούρσα, τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το πεδίο της μάχης του αύριο; Κινεζικοί ρομποτικοί σκύλοι εξοπλισμένοι με πολυβόλα θα μπορούσαν να εφορμήσουν στις ακτές της Ταϊβάν, ενώ από πάνω θα πετούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη που καθοδηγούνται από τεχνητή νοημοσύνη. Πλήρως αυτόνομα ρωσικά drones θα μπορούσαν να κατακλύσουν τους ουρανούς της Ουκρανίας. Καμία έκκληση για ειρηνισμό δεν πρόκειται να αποτρέψει έναν τέτοιο πόλεμο. Οι στρατηγοί του Πεκίνου είναι ξεκάθαροι: αυτά τα όπλα έχουν σχεδιαστεί για να «κερδίσουν τους πολέμους του μέλλοντος». Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους οφείλουν να είναι εξίσου ξεκάθαροι. Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων στρατιωτικών τεχνολογιών που θα αποτρέψουν τους πολέμους που ενδέχεται να επιδιώξουν το Πεκίνο, η Μόσχα, η Τεχεράνη ή οποιοσδήποτε άλλος αντίπαλος.

Στο πλαίσιο του σημερινού ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, οι υποχρεώσεις ενός αρχηγού κράτους και ενός τεχνολόγου, να προστατεύσουν τις οικογένειές μας, τις κοινότητές μας και το έθνος, διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνες των εκκλησιαστικών ηγετών ή των απλών πιστών. Ωστόσο, η θεωρία του δίκαιου πολέμου δεν υπονοεί ότι ο Θεός εγκρίνει τη βία. Αναγνωρίζει την εξουσία του κράτους να κρίνει πότε η χρήση βίας είναι ηθικά αναγκαία. Ακόμη και όταν η χρήση βίας είναι δίκαιη, οι συνετοί χριστιανοί οφείλουν να θρηνούν για την αναγκαιότητά της.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.