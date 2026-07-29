Μεγάλη μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο. Τις βραδινές ώρες υπήρχαν αναζωπυρώσεις, αλλά η βοήθεια των εναέριων μέσων που σηκωθήκαν το πρωί είναι σημαντική και έσβησαν κάποιες εστίες.

Όπως αναφέρει στον ΣΚΑΪ ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του νησιού Χάρης Γιουρτζίδης, οι εστίες είναι διάσπαρτες και η φωτιά έχει μεγάλη έκταση, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσκολεύουν οι άνεμοι. «Η φωτιά έχει κατέβει μεριά του Βουτάκου και της Τρυπητής, όπου υπάρχου διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες», αναφέρει επισημαίνοντας πως ευτυχώς οι φλόγες δεν έφτασαν τον οικισμό της Αγκαιριάς, όπου ήχησε το 112.

Σύμφωνα με τον κ. Γιουρτζίδη, υπήρξαν κάτοικοι που δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους αλλά παρενέβησαν οι δυνάμεις της ΟΠΚΕ και τους απομάκρυναν με ασφάλεια.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί συνολικά εννέα οικισμοί, μετά από τέσσερα διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Τα ξημερώματα της Τετάρτης ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δρυό, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκαιριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλυκής. Από το απόγευμα της Τρίτης είχαν ήδη εκκενωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι.

Αναφορικά με τις ζημιές, επισημαίνει πως για την ώρα δεν μπορεί να υπάρξει απολογισμός αλλά υπάρχουν αναφορές για δύο σπίτια. «Σίγουρα δύο μάντρες πήραν φωτιά», σημειώνει.

Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας κάνει έκκληση στους πολίτες να μην κινούνται στον περιφερειακό Αγκαιριάς-Ασπροχωριού καθώς από τον δρόμο περνούν οι πυροσβεστιικές δυνάμεις, ενώ καθησυχάζει τους πολίτες αναφέροντας πως δεν απειλούνται πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επίσης, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Ραφήνα 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.





Ενισχύθηκαν οι δυναμεις στην πυρκαγιά της Πάρου. Επιχειρούν 66 #πυρστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ,εθελοντές και 16 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 Ε/Π και 2 Α/Φ.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επίσης, έχει προγραμματιστεί να… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

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