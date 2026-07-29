Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και ξηρά χόρτα στο Πλωμάρι Λέσβου, σήμερα Τετάρτη, περίπου στις 14:00.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 6 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Επίσης, συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Λέσβου.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 6 μποφόρ με ριπές στα 7 μποφόρ.

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Στις 14:13, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

2. Το νησί της Λέσβου σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.