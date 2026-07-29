Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου - Ήχησε το 112, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Η φωτιά καίει σε απορρίμματα και ξερά χόρτα - Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη

UPDATE: 14:57
Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Φωτιά

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και ξηρά χόρτα στο Πλωμάρι Λέσβου,  σήμερα Τετάρτη, περίπου στις 14:00.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 6 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Επίσης, συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Λέσβου.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 6 μποφόρ με ριπές στα 7 μποφόρ.

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Στις 14:13, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
2. Το νησί της Λέσβου σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά Λέσβος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο