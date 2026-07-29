Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου, εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρύα Βρύση.

Μέχρι στιγμής, έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια συνολικά 29 άτομα, με τη συνδρομή περιπολικών και ναυαγοσωστικού σκάφους του Λιμενικού, καθώς και ιδιωτικών σκαφών που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αρχικά απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο ακόμη 12.

Στην περιοχή παραμένουν και επιχειρούν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την παροχή συνδρομής, εφόσον χρειαστεί.

Η επιχείρηση συνεχίζεται, ενώ οι δυνάμεις του Λιμενικού παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις ανάγκες απομάκρυνσης πολιτών από παράκτιες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.