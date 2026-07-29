Πιέστηκαν οι «ρεζέρβες» της ΑΕΚ στη φιλική ήττα με 2-1 από τη Σαμσουνσπόρ

Την πρώτη της ήττα, στο πέμπτο φιλικό προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους, γνώρισε η ΑΕΚ. Οι πρωταθλητές Ελλάδας έχασαν 2-1 από τη Σαμσουνσπόρ, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να χρησιμοποιήσει δέκα (θεωρητικά) αναπληρωματικούς παίκτες και τον μάλλον ανέτοιμο Στρακόσια, ο οποίος στο γκολ που δέχθηκε δίστασε να μπει δυναμικά στη φάση και επέλεξε να προστατευθεί.

Η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να κυριαρχήσει στον αγώνα με αυτή τη σύνθεση, αλλά ίσως ο προπονητής να περίμενε καλύτερες αντιδράσεις από την άμυνά του σε ορισμένες φάσεις. Στα θετικά, η υποσχόμενη συνεργασία - αντεπίθεση που έβγαλε η ελληνική ομάδα όταν έκανε το 0-1 με τη συμμετοχή του Πενράις, του Γκατσίνοβιτς, του Ζίνι και του σκόρερ Ελίασον. Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ, ο Λόβρο Μάγερ, έκανε το ντεμπούτο του με τα κιτρινόμαυρα για 25 λεπτά, ενώ για πρώτη φορά αγωνίστηκαν και οι νεαροί Αργυρίου και Τσαραμανίδης.

Τραυματίας αποχώρησε ο Πενράις και υπάρχει μία μικρή ανησυχία.

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