Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μητσοτάκης: «Τα συλλυπητήριά μας στους συγγενείς και συναδέλφους των πυροσβεστών»

«Η σκέψη μας στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, στους εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα, όπως κάθε χρόνο»

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κυριάκος Μητσοτάκης

Η δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τον τραγικό χαμό των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο και στο Γύθειο:

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γύθειο. 

Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν την μάχη στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης πυροσβέστες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark

Απόρρητο