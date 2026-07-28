Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στο Κιούσου – Καταρρεύσεις κτιρίων, πυρκαγιές και πάνω από 150.000 πολίτες σε εκκένωση

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε το μεσημέρι της Τρίτης 28/7, το νησί Κιούσου της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές, με τις αρχές να συνεχίζουν την αποτίμηση των συνεπειών, ενώ τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν σε πολλές περιοχές.

Οι τελευταιές πληροφορίες από Ιαπωνικά μέσα αναφέρουν πως τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

«Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών αλλά έχω ενημερωθεί ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματισμένοι…σε κάποιες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πυρκαγιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές και κτίρια κατέρρευσαν», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο γραφείο της στο Τόκιο. «Πάνω απ’ όλα ζητώ από όλους να λάβουν μέτρα για να προστατευτούν, όπως το να αναζητήσουν ασφαλή τοποθεσία».

Ένα νοσοκομείο ανέφερε ότι δέχθηκε περισσότερους από 50 τραυματίες, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK. Πάνω από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει και κάποιοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό τεσσάρων εξ αυτών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού επίσης τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Nikkei.

A powerful 7.1-magnitude earthquake struck Japan, with video showing a high-rise building in Kumamoto City swaying dramatically from side to side. pic.twitter.com/5Ztf41YUZR — Mir Muhammad (@Mirpak5) July 28, 2026

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) ανακοίνωσε αρχικά ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,1 Ρίχτερ, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) αναθεώρησε αργότερα το μέγεθός του στα 6,8 Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν στην πόλη Ούκι, νότια της πόλης Κουμαμότο, σε βάθος 10 χιλιομέτρων, γεγονός που εξηγεί τη μεγάλη ένταση με την οποία έγινε αισθητός σε ολόκληρο το Κιούσου.

Ένας μετασεισμός έως και 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την ίδια περιοχή περίπου 30 λεπτά αργότερα, καθώς οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση για περισσότερους μεγάλους σεισμούς.

Japan, with major road cracks following a magnitude 7.1 earthquake. pic.twitter.com/mbFJYd7MwB — Garfield (@GarfieldUtd_) July 28, 2026

Καταρρεύσεις κτιρίων και πυρκαγιές

Οι πρώτες εικόνες που μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο NHK δείχνουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές, πυρκαγιές σε αστικές περιοχές, μεγάλες ρωγμές σε δρόμους και τμήματα υπερυψωμένων οδικών αξόνων, καθώς και εμπορική αμαξοστοιχία που εκτροχιάστηκε εξαιτίας της ισχυρής δόνησης.

«Πολλοί άνθρωποι» έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές από τον ισχυρό σεισμό στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετά την κατάρρευση ενός ορόφου, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση NHK.

Πλάνα επίσης έδειχναν αρκετά κτίρια να έχουν καταρρεύσει κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Η πυροσβεστική υπηρεσία στην πόλη Uki ανέφερε ότι είχε λάβει πολλές κλήσεις έκτακτης ανάγκης καθώς ξέσπασαν πολλές πυρκαγιές στην πόλη.

Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε επίσης ότι έχουν σημειωθεί καταρρεύσεις κτιρίων, χωρίς ακόμη να έχει δημοσιοποιηθεί ο ακριβής αριθμός τους.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη αναφορές για τραυματίες, εστίες φωτιάς, ζημιές σε γέφυρες και οδικά δίκτυα, ενώ η πλήρης εικόνα εξακολουθεί να διαμορφώνεται.

❗️Powerful M7.1 Earthquake In Japan Injures 50 - NHK



The violent shaking has collapsed a bridge, damaged roads, and even prompted a TV presenter to wear a helmet during a broadcast.



📹 Japannet TV / Social Media https://t.co/hapgKrIMhY pic.twitter.com/kwt3BsZknh — RT_India (@RT_India_news) July 28, 2026

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι προέτρεψε τους κατοίκους των σεισμοπαθών περιοχών «να παραμείνουν σε εγρήγορση για την πιθανότητα ενός ακόμη σεισμού παρόμοιου μεγέθους», προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να προκύψουν τραυματισμοί από την καταστροφή.

«Ενώ επιβεβαιώνουμε ακόμη την έκταση των ζημιών, έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχουν ήδη τραυματίες», είπε χωρίς να αποκαλύψει αριθμό.

Ένας αξιωματούχος της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προέτρεψε τους ανθρώπους να παραμείνουν σε υψηλή επιφυλακή για περισσότερους σεισμούς.

«Δεδομένου ότι στο παρελθόν υπήρξαν ισχυροί σεισμοί σε αυτήν την περιοχή, οι οποίοι στη συνέχεια προκάλεσαν μια σειρά από ισχυρές δονήσεις, παρακαλούμε να είστε σε επιφυλακή για ένταση έως και 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ για περίπου μια εβδομάδα, ειδικά για τις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες», δήλωσε ο αξιωματούχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενος στους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την ίδια περιοχή το 2016.

Μαζικές εκκενώσεις

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών έδωσε εντολή σε περισσότερους από 150.000 κατοίκους να μετακινηθούν σε ασφαλή καταφύγια, καθώς υπήρχε αρχικά προειδοποίηση για τσουνάμι και παραμένει υψηλός ο κίνδυνος ισχυρών μετασεισμών και κατολισθήσεων.

Οι υπερυψωμένες διαβάσεις αυτοκινητοδρόμων στην οδό Kyushu Expressway στο Yatsushiro υπέστησαν σημαντικές ζημιές και αυτό που φαινόταν να είναι το τμήμα πεζών μιας γέφυρας κατέρρευσε στην ίδια πόλη, ανέφερε το NHK. Ένα εμπορικό κέντρο Aeon στην πόλη Kashima φαίνεται να έχει καταρρεύσει εν μέρει, με ανεπιβεβαίωτες αναφορές για έκρηξη.

Η JMA είχε προειδοποιήσει για κύματα έως ενός μέτρου στις ακτές του κόλπου Αριάκε, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα η προειδοποίηση ήρθη, καθώς δεν καταγράφηκε επικίνδυνο τσουνάμι.

Strong 7.1 Earthquake Hits Southern #Japan, Triggering Tsunami Warning pic.twitter.com/ciy1Hgqm2F — Shahzad Khan (@i_shahzadkhan) July 28, 2026

Διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μεταφορές

Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, αφήνοντας χωρίς ρεύμα περίπου 40.000 νοικοκυριά, ενώ σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα και στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας λόγω βλαβών στις υποδομές.

Το ηλεκτρικό ρεύμα διακόπηκε σε περίπου 48.300 νοικοκυριά στην επαρχία Κουμαμότο, σύμφωνα με την Kyushu Electric. Η εταιρεία ζητά από τους ανθρώπους να μην αγγίζουν κομμένες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος και να τους ενημερώνουν για τυχόν ανωμαλίες.

Παράλληλα:

διακόπηκαν όλα τα δρομολόγια του Kyushu Shinkansen,

ανεστάλησαν πολλές τοπικές σιδηροδρομικές συνδέσεις,

έκλεισε προσωρινά ο διάδρομος του αεροδρομίου του Κουμαμότο,

ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν πτήσεις μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας.

Έλεγχοι σε εργοστάσια και πυρηνικές εγκαταστάσεις

Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής μικροτσίπ στον κόσμο, η TSMC, εκκένωσε προληπτικά το εργοστάσιό της στην περιοχή, ενώ και η Sony ανακοίνωσε ότι διενεργεί ελέγχους στις εγκαταστάσεις της.

Η Ιαπωνική Αρχή Πυρηνικής Ρύθμισης διευκρίνισε ότι δεν έχει διαπιστωθεί καμία ανωμαλία στους πυρηνικούς σταθμούς της περιοχής.

Αυξημένος κίνδυνος μετασεισμών

Οι σεισμολόγοι της JMA προειδοποιούν ότι οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν θα πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή για τουλάχιστον μία εβδομάδα, καθώς υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών μετασεισμών. Παράλληλα, οι συνεχείς δονήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο κατολισθήσεων, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές του Κιούσου.

Το κάστρο Κουμαμότο υπέστη σοβαρές ζημιές από τους σεισμούς και οι εργασίες αποκατάστασης δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από το 2052.

🚨BIG: Japan hit by 7.1 magnitude earthquake, tsunami alert issued.



Hope Japananese people are fine. https://t.co/h59O3pdl6R — DhruvSpeaks (@DhruvPOV) July 28, 2026

🇯🇵 A powerful 7.1 magnitude earthquake has struck Japan. Authorities have issued a tsunami warning for affected coastal areas. M pic.twitter.com/bswdnoiU0W — Iran Defence Force (@FenrirWulf_x) July 28, 2026

Η εικόνα παραμένει ρευστή

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία για τις ζημιές και τον αριθμό των τραυματιών. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός νεκρών, ενώ οι πληροφορίες για τις καταρρεύσεις κτιρίων και τις ζημιές στις υποδομές αυξάνονται όσο προχωρούν οι αυτοψίες.



Πηγή: skai.gr

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