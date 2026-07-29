Φωτιά στο Ρέθυμνο: Πού μπορούν να μείνουν προσωρινά οι πυρόπληκτοι

Σε λειτουργία τέθηκε ειδική πλατφόρμα για την τακτοποίηση της προσωρινής διαμονής των πληγέντων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Ιουλίου 2026 στον Δήμο Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Η πλατφόρμα λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για προσωρινή φιλοξενία των πολιτών που επλήγησαν από την πυρκαγιά, συμπληρωματικά προς τις παροχές που προσφέρουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι).

Η δράση υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, με στόχο την άμεση υποστήριξη των πληγέντων και την κάλυψη των αναγκών προσωρινής στέγασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ειδικής πλατφόρμας προσωρινής διαμονής πυρόπληκτων, εδώ

Πηγή: skai.gr

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