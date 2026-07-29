Ένας 19χρονος Νορβηγός, που είχε στρατολογηθεί από ένα εγκληματικό δίκτυο προσκείμενο στο Ιράν, κρίθηκε ένοχος σήμερα για συνωμοσία με στόχο τη διάπραξη δολοφονίας στο βρετανικό έδαφος, ανακοίνωσε η αστυνομία του Λονδίνου. Η ποινή του θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο.

Ο Γιοχάνες Κόνγκσνες Νάτλαντ συνελήφθη τον Μάρτιο του 2025 σε ένα ξενοδοχείο του Χάντερσφιλντ, έχοντας στην κατοχή του ένα ημιαυτόματο πιστόλι, ένα ρεβόλβερ και 19 σφαίρες, κρυμμένες στο κρεβάτι του. Μέχρι και σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί ποιον σκόπευε να σκοτώσει ο νεαρός.

Σήμερα, έπειτα από δίκη δύο εβδομάδων στο Ολντ Μπέιλι, οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για την κατηγορία ότι δέχτηκε να εκτελέσει «συμβόλαιο θανάτου» για λογαριασμό του εγκληματικού δικτύου Foxtrot, το οποίο εδρεύει στη Σουηδία. Η οργάνωση αυτή και ο ηγέτης της ο Ράουα Ματζίντ, φέρονται ότι διεξάγουν «αποσταθεροποιητικές ενέργειες» για λογαριασμό του ιρανικού καθεστώτος και στη Βρετανία τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι επικοινώνησε μαζί του ένα άτομο με το προσωνύμιο «Πράκτορας 47» και του πρόσφερε 25.000 ευρώ για να διαπράξει φόνο στη Βρετανία. Σύμφωνα με τα μηνύματα που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνό του, είχε λάβει συγκεκριμένες οδηγίες, κυρίως χάρτες, φωτογραφίες και βίντεο που του έδειχναν που θα έβρισκε το σακίδιο με τα όπλα.

Από τα μηνύματα εξάλλου κρίθηκε ότι ο Νάτλαντ είχε καταλάβει πολύ καλά τι του ζητούσε ο «Πράκτορας 47».

Όταν ρωτήθηκε από έναν φίλο του στη Νορβηγία αν είχε δοκιμάσει τα όπλα, απάντησε: «Καθόλου, θα δοκιμαστούν πάνω στους τύπους».

Στη δίκη του, ο Γιοχάνες Κόνγκσνες Νάτλαντ υποστήριξε ότι ουδέποτε είχε σκοπό να σκοτώσει κανέναν και ότι σκόπευε να «πυροβολήσει στο πόδι» το θύμα για να μην υποστεί τα αντίποινα του δικτύου, αν δεν εκτελούσε το «συμβόλαιο».



«Χάρη στη γρήγορη και επαγγελματική δουλειά των αστυνομικών μας με τη στήριξη των Νορβηγών συναδέλφων μας, εμποδίσαμε μια δολοφονία στο έδαφός μας», δήλωσε η Χέλεν Φλάναγκαν, η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου.

Πηγή: skai.gr

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