Τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών νεκρών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο και στον Αγέρανο Γυθείου, εξέφρασε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη για τους τρεις γενναίους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα, επιτελώντας το καθήκον τους με αυταπάρνηση και αυτοθυσία έγιναν ασπίδα απέναντι στις φλόγες, μαχόμενοι στην πρώτη γραμμή για την προστασία της ζωής των πολιτών και των περιουσιών τους» αναφέρει ο κ. Κακλαμάνης και πρόσθεσε: «Ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, δεσμεύομαι ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών και των οικείων τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα σε ανάλογες περιπτώσεις. Η θυσία τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Αθάνατοι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.