Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια - Τρεις αξιωματούχοι ψήφισαν υπέρ αύξησης

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, ωστόσο η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, καθώς τρία μέλη της τάχθηκαν υπέρ μιας αύξησης, επικαλούμενα τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) ψήφισε με 9-3 υπέρ της διατήρησης του επιτοκίου στο εύρος 3,5% έως 3,75%.

Και οι τρεις αρνητικές ψήφοι προήλθαν από προέδρους περιφερειακών Fed: την Beth Hammack του Κλίβελαντ, τον Neel Kashkari της Μινεάπολης και τη Lorie Logan του Ντάλας. Οι ίδιοι τρεις αξιωματούχοι είχαν επίσης διαφωνήσει στην τελευταία συνεδρίαση του Τζερόμ Πάουελ ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, στα τέλη Απριλίου, επισημαίνοντας την ανάγκη για υψηλότερα επιτόκια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, ο οποίος παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Στην ανακοίνωση της Fed σημειώνεται πως οι τρεις διαφωνούντες «προτιμούσαν να αυξηθεί το επιτόκιο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες». Επίσης, αναφέρει ότι η αμερικανική οικονομία αναπτύσσεται με «σταθερό» ρυθμό και ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική, ωστόσο ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Οι τρεις αρνητικές ψήφοι αποτελούν την πρώτη σημαντική δοκιμασία για τον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς (Kevin Warsh), ο οποίος ανέλαβε την ηνία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Μάιο κι έχει δηλώσει ότι έχει «μηδενική ανοχή» απέναντι στον πληθωρισμό. Ο Γουόρς έχει αποφύγει μέχρι σήμερα να δώσει σαφή εικόνα για τους κινδύνους ή για την πορεία των επιτοκίων. Έχει ωστόσο εκφράσει την εκτίμηση ότι η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέψει στην οικονομία να αναπτυχθεί ταχύτερα χωρίς να προκαλεί νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Πριν από τη σημερινή συνεδρίαση, οι αναλυτές έδιναν περίπου μία στις τρεις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων. Πλέον προεξοφλούν σχεδόν 100% πιθανότητα αύξησης τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: skai.gr

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