Το μυστήριο που επικρατεί σχετικά με την προγραμματισμένη προσελήνωση του ιαπωνικού διαστημικού σκάφους Moon Sniper ή SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) λύνεται αυτή την ώρα, με την επαναλειτουργία της ζωντανής μετάδοσης που ανακοινώθηκε.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνέντευξη Τύπου για να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη από την Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA).

Η ζωντανή μετάδοση νωρίτερα σταμάτησε χωρίς εξήγηση, ωστόσο σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η προσελήνωση είναι επιτυχής.

It will start at 2:10(JST). https://t.co/IcNX2lJwux — JAXA(Japan Aerospace Exploration Agency) (@JAXA_en) January 19, 2024

Ένας εκπρόσωπός της ανέφερε νωρίτερα ότι η υπηρεσία προσπαθούσε ακόμα να επιβεβαιώσει την κατάσταση του SLIM.

Αυτό μπορεί να διαρκέσει «έως και δύο ώρες», διευκρίνισε.

The live streaming has been suspended. Please wait until the press conference. https://t.co/AcRTBcHAuL — JAXA(Japan Aerospace Exploration Agency) (@JAXA_en) January 19, 2024

Βίντεο με την προσομείωση της προσελήνωσης:

＼Finally from 23:00 JST today／

[SLIM Moon landing: live broadcast 🌓]



Jan. 19 (Fri) 23:00~ JST

🔗 https://t.co/FTjt0Dm4tk

Please support SLIM as they take on the challenge of a high-precision pinpoint landing✨



You can send us your messages using the hashtag #SLIMMoonLive 📣 pic.twitter.com/L7i1QWOy4v — JAXA Institute of Space and Astronautical Science (@ISAS_JAXA_EN) January 19, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.