Ξανά στον αέρα η ζωντανή μετάδοση με την προσελήνωση του ιαπωνικού διαστημικού σκάφους Moon Sniper

Εκπρόσωπος της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης είπε νωρίτερα ότι προσπαθούν να εξακριβώσουν την κατάσταση του σκάφους - Βίντεο με την προσομείωση της προσελήνωσης

UPDATE: 19:04
Moon Sniper

Το μυστήριο που επικρατεί σχετικά με την προγραμματισμένη προσελήνωση του ιαπωνικού διαστημικού σκάφους Moon Sniper ή SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) λύνεται αυτή την ώρα, με την επαναλειτουργία της ζωντανής μετάδοσης που ανακοινώθηκε.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνέντευξη Τύπου για να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη από την Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA). 

Η ζωντανή μετάδοση νωρίτερα σταμάτησε χωρίς εξήγηση, ωστόσο σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η προσελήνωση είναι επιτυχής. 

Ένας εκπρόσωπός της ανέφερε νωρίτερα ότι η υπηρεσία προσπαθούσε ακόμα να επιβεβαιώσει την κατάσταση του SLIM. 

Αυτό μπορεί να διαρκέσει «έως και δύο ώρες», διευκρίνισε.

Βίντεο με την προσομείωση της προσελήνωσης:

