Συσκευή δίνει τη δυνατότητα για φιλί εξ αποστάσεως – Η τεχνολογία στα… καλύτερά της (video)

Με την πάροδο των ετών, έχουν αναπτυχθεί αμέτρητες μορφές τεχνολογίας για να διευκολύνουν τους ανθρώπους να συνδέονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους όταν βρίσκονται μακριά.

Πρώτα ήταν το τηλεγράφημα, μετά το τηλέφωνο, μετά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά τώρα υπάρχει μια νέα εφεύρεση που είναι πολύ πιο ανησυχητική: ένα ψεύτικο στόμα που έχει σχεδιαστεί για να σας επιτρέπει να φιλάτε τον ή την σύντροφό σας από απόσταση.

Η συσκευή δημιουργήθηκε από έναν μηχανικό στην Κίνα. Διαθέτει ένα κινούμενο επιστόμιο από σιλικόνη, που σας επιτρέπει να φιλήσετε τον σύντροφό σας εξ αποστάσεως. Οι αισθητήρες μιμούνται την πίεση, την κίνηση και τη θερμότητα των χειλιών του συντρόφου σας, ενώ μεταδίδουν ακόμη και ήχους φιλιού για να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό.

Οι άνθρωποι μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή όταν ο παραλήπτης είναι κοντά, αλλά η σωματική επαφή δεν αποτελεί επιλογή για παράδειγμα, αν κάποιος έχει μόλυνση στο στόμα ή Covid.

