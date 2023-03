Εξωγήινοι μπορεί να έχουν επισκεφθεί το ηλιακό μας σύστημα, αναφέρει έκθεση του Πενταγώνου

Μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι και δεν το γνωρίζουμε; Ένα προσχέδιο εγγράφου, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών όλων των Τομέων του Πενταγώνου (AARO - All-domain Anomaly Resolution Office) και τον πρόεδρο του τμήματος αστρονομίας του Χάρβαρντ, Avi Loeb, υποδηλώνει ότι οι εξωγήινοι μπορεί να έχουν ήδη φτάσει στον πλανήτη μας.

Η έκθεση περιγράφει την πιθανότητα η εξωγήινη ζωή να έχει ταξιδέψει στη Γη, χρησιμοποιώντας ανιχνευτές με τεχνητή νοημοσύνη. Η έκθεση προτείνει ότι ένα τεχνητό διαστρικό αντικείμενο, όπως το Oumuamua, θα μπορούσε να είναι ένα μητρικό σκάφος, που απελευθερώνει πολλούς μικρούς ανιχνευτές κατά τη διάρκεια του κοντινού του περάσματος από τη Γη.

Αυτοί οι μικροί ανιχνευτές -γνωστοί ως ΑΤΙΑ- θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διεισδύσουν στον πολιτισμό μας για ερευνητικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με την έκθεση, αυτοί οι ανιχνευτές θα μπορούσαν να είναι σχεδιασμένοι, ώστε να αντέχουν στις σκληρές συνθήκες του διαστρικού διαστήματος (διάστημα μέσα σε έναν γαλαξία, το οποίο δεν καταλαμβάνεται από αστέρες και τα πλανητικά τους συστήματα) και να διαθέτουν ακόμη και τεχνητή νοημοσύνη. Θα μπορούσαν να προγραμματιστούν να αυτοεπισκευάζονται ή ακόμη και να αναπαράγονται.

Οι ερευνητές προτείνουν ότι με τη χρήση της μηχανικής μάθησης, οι ανιχνευτές αυτοί θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες, χωρίς καμία καθοδήγηση από τους αρχικούς δημιουργούς τους.

