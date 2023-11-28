Από τα τέλη της εβδομάδας, η Google θα αρχίσει να διαγράφει εκατομμύρια ανενεργούς λογαριασμούς e mail. Πρόκειται για λογαριασμούς χρηστών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον δύο χρόνια, κίνηση που είχε ανακοινώσει η εταιρία ήδη από τον Μάιο του 2023.

Η διαγραφή των παλαιών λογαριασμών Gmail θα ξεκινήσει την 1η Δεκεμβρίου και θα συμπεριλάβει επίσης εργασίες στα Google Docs, Google Workspace, Google Photos και άλλα προϊόντα της Google, όπως τυχόν βίντεο που έχει ανεβάσει ένας επηρεαζόμενος χρήστης στο YouTube.

Google to begin deleting inactive accounts this week https://t.co/ZMoL2W3Jyj — Mercury News (@mercnews) November 27, 2023

Η διαγραφή ανενεργών λογαριασμών Google αφορά μόνο σε προσωπικούς λογαριασμούς και δεν θα επηρεάσει οργανισμούς όπως σχολεία ή επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Gmail και άλλες υπηρεσίες της Google.

Σύμφωνα με τον κολοσσό της τεχνολογίας, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην προστασία των χρηστών από απειλές ασφαλείας, επειδή οι λογαριασμοί που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα είναι πιο πιθανό να παραβιαστούν - οι παλαιότεροι λογαριασμοί είναι πιο ευάλωτοι σε απειλές όπως το spam και το phishing.

The search giant is making the move in order to reduce the risk of forgotten or unattended accounts being compromised as they are often vulnerable and have fewer security checks. https://t.co/dlnGbTxOth — Axios (@axios) November 28, 2023

Πριν από τη διαγραφή ενός λογαριασμού, η Google θα παραδώσει διάφορες ειδοποιήσεις στους χρήστες μέσω του Gmail και τυχόν εφεδρικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχαν δοθεί.

Πώς να αποφύγετε τη διαγραφή

- Οι χρήστες της Google που δεν έχουν χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό τους για τουλάχιστον δύο χρόνια και δεν επιθυμούν τη διαγραφή του λογαριασμού τους μπορούν να τον διατηρήσουν ενεργό, απλά συνδεόμενοι στο Gmail ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της Google, όπως το Google Drive, το YouTube ή το Google Search, ή κατεβάζοντας οποιαδήποτε εφαρμογή από το Google Play Store.

- Επιστροφή σε έναν παλαιότερο λογαριασμό Google

Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης ή ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί, ξεκινήστε από τη σελίδα ανάκτησης λογαριασμού της Google και προσπαθήστε να τον επαναφέρετε - η Google παρέχει συμβουλές για να σας βοηθήσει.

Αν ο λογαριασμός σας ανεστάλη για παραβίαση των όρων χρήσης ή για άλλους λόγους, μπορείτε να ζητήσετε επανεξέταση της υπόθεσης. Προσπαθήστε να συνδεθείτε στον λογαριασμό και αναζητήστε μια επιλογή που λέει Start Appeal (Εναρξη Προσφυγής).

Πηγή: skai.gr

