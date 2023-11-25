«Φεγγάρι του Κάστορα»: Αντίστροφη μέτρηση για την Πανσέληνο του Νοέμβρη

Η προτελευταία πανσέληνος του 2023, γνωστή και ως το «Φεγγάρι του Κάστορα», υπόσχεται να προσφέρει ένα θέαμα με ενδιαφέρον για τους λάτρεις της αστρονομίας και τους παρατηρητές του ουρανού στις 27 Νοεμβρίου.

Το Forbes αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της πανσελήνου, το φεγγάρι θα φαίνεται μεγαλύτερο και θα αποκτήσει ένα πορτοκαλί χρώμα για περίπου 15-20 λεπτά.

Αυτή η φαινομενική αλλαγή χρώματος οφείλεται στο γεγονός ότι το φεγγάρι βρίσκεται σε ύψος που το εκθέτει στο πιο πυκνό τμήμα της γήινης ατμόσφαιρας. Το μεγάλου μήκους κύματος κόκκινο και πορτοκαλί φως ταξιδεύει μέσα από την ατμόσφαιρα με μεγαλύτερη ευκολία σε σύγκριση με το μικρού μήκους κύματος μπλε φως. Το μπλε φως προσκρούει σε περισσότερα σωματίδια και διαχέεται, ενώ τα κύματα του πορτοκαλί και κόκκινου χρώματος παραμένουν σχετικά ανέπαφα.

Αυτό το φαινόμενο δημιουργεί μια εντυπωσιακή εικόνα στον ουρανό, καθιστώντας το φεγγάρι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέαμα. Οι πανσέληνοι πάντα προσφέρουν μια ευκαιρία για να εντυπωσιαστούμε από την ομορφιά του φεγγαριού και να συνδεθούμε με την απέραντη ομορφιά του σύμπαντος.

Το όνομα «Φεγγάρι του Κάστορα» προέρχεται από τους ιθαγενείς λαούς της Αμερικής και σχετίζεται με τις συνήθειες των ζώων κατά την εκάστοτε περίοδο. Σύμφωνα με το Old Farmer’s Almanac, οι πανσέληνοι παίρνουν τα ονόματά τους από φυσικά φαινόμενα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του μήνα.

Τον Νοέμβριο, οι κάστορες αρχίζουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα. Αφού έχουν συγκεντρώσει αρκετή τροφή, καταφεύγουν στις φωλιές τους για να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες. Οι ιθαγενείς λαοί της Αμερικής παρατηρούσαν αυτήν τη συμπεριφορά των καστόρων κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, και έτσι η πανσέληνος του μήνα αυτού ονομάστηκε «Φεγγάρι του Κάστορα».

