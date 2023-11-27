Την 1η θέση στην Ευρώπη και την 4η θέση στον κόσμο ανάμεσα σε 451 ομάδες από 90 χώρες έλαβε η ελληνική αποστολή στον τελικό της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Ρομποτικής, World Robot Olympiad 2023, που πραγματοποιήθηκε στον Παναμά, με θέμα «Συνδέοντας τον κόσμο».

Οι ομάδες της ελληνικής αποστολής κατέκτησαν 2 χάλκινα μετάλλια καθώς και 2 διακρίσεις στην τέταρτη και στην όγδοη θέση σε έναν από τους πιο σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής. Συνολικά μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει κατακτήσει στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 9 μετάλλια και 20 διακρίσεις στην πρώτη δεκάδα των νικητών.

Ο πρόεδρος του WRO Hellas, του Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης STEM Education, του κύριου φορέα διεξαγωγής διαγωνισμών εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ελλάδα και μέλος του WRO, Γιάννης Σομαλακίδης δήλωσε μετά την Ολυμπιάδα Ρομποτικής: «Η Ελλάδα έχει καταφέρει συνολικά να κερδίσει 9 μετάλλια στη μακροβιότερη Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που στην Ουγγαρία, το 2019 είχαμε τη μεγαλύτερη συγκομιδή μεταλλίων και φτάσαμε σήμερα πλέον να είμαστε 1η ευρωπαϊκή και 4η παγκόσμια δύναμη στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Αξίζει να θυμίσω ότι οι ομάδες, που λαμβάνουν μέρος στην Ολυμπιάδα έχουν καταλάβει την πρώτη θέση στο πανελλήνιο διαγωνισμό. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στους προπονητές που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, καθώς και στις οικογένειές τους που τα στηρίζουν. Ραντεβού του χρόνου στην επόμενη Ολυμπιάδα Ρομποτικής, που θα πραγματοποιηθεί στη γειτονική Σμύρνη».

Βαθμολογία, μετάλλια και διακρίσεις στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2023

Οι επτά ομάδες της ελληνικής αποστολής, Μinders, Smartbirds, BitLab, Teamword Happines, Save Energy, JoFre και Evripos Robotics, κατάφεραν να λάβουν την πρωτιά ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και την τέταρτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, βάσει της συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσαν.

Ειδικότερα, 2 χάλκινα μετάλλια έλαβαν οι ομάδες BitLab στην κατηγορία RoboSport δηλαδή στο διπλό τένις με ρομπότ, έχοντας χάσει μόνο έναν αγώνα και η ομάδα Μinders στην κατηγορία Future Innovators Λυκείου με το project Αquabyte. Το συγκεκριμένο έργο αφορά σε αυτόνομα server rooms που βυθίζονται σε μεγάλο βάθος στη θάλασσα με σκοπό να αξιοποιούνται οι φυσικές ιδιότητες του βυθού και πιο συγκεκριμένα η χαμηλή θερμοκρασία. Στην περίπτωση που το server room αντιληφθεί δυσλειτουργία (μέσω αισθητήρων) μεταφέρει τα δεδομένα σε άλλον server και αναδύεται.

Την 4η θέση στην κατηγορία Future Innovators Γυμνασίου έλαβε η ομάδα Smartbirds με το έργο Hermes. Πρόκειται για ένα ρομποτικό σύστημα που ονομάζεται «Ερμής», το οποίο μπορεί να επέμβει άμεσα σε περίπτωση βλάβης ενός υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου και να αποκαταστήσει πλήρως τη λειτουργία του δικτύου.

Επίσης, στην 8η θέση βρέθηκε η ομάδα JoFre στην κατηγορία RoboMission Λυκείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

