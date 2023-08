Το ινδικό ρόβερ Chandrayan-3 ανίχνευσε «πλούτο» χημικών στοιχείων στον νότιο σεληνιακό πόλο - Πίνακας

Το ινδικό ρόβερ Chandrayan-3 ανίχνευσε θείο και πολλά άλλα χημικά στοιχεία κοντά στον σεληνιακό νότιο πόλο, ενώ αναζητά ίχνη παγωμένου νερού σχεδόν μια εβδομάδα μετά την ιστορική του προσελήνωση, ανακοίνωσε την Τρίτη η ινδική διαστημική υπηρεσία.



Το φασματοσκοπικό όργανο του ρόβερ ανίχνευσε επίσης αλουμίνιο, σίδηρο, ασβέστιο, χρώμιο, τιτάνιο, μαγγάνιο, οξυγόνο και πυρίτιο στη σεληνιακή επιφάνεια, ανέφερε ο Ινδικός Οργανισμός Διαστημικής Έρευνας (ISRO) σε ανάρτηση στον ιστότοπό του.



Το Chandrayan-3 αναμένεται να πραγματοποιήσει πειράματα σε περίοδο 14 ημερών, δήλωσε η ISRO.



Το διαστημικό όχημα «επιβεβαιώνει αναμφισβήτητα την παρουσία θείου», ανακοίνωσε η ISRO. Επίσης, αναζητά σημάδια παγωμένου νερού που θα μπορούσαν να βοηθήσουν μελλοντικές αποστολές αστροναυτών, ως πιθανή πηγή πόσιμου νερού ή για την παραγωγή πυραυλικού καυσίμου.

Chandrayaan-3 Mission:



In-situ scientific experiments continue .....



Laser-Induced Breakdown Spectroscope (LIBS) instrument onboard the Rover unambiguously confirms the presence of Sulphur (S) in the lunar surface near the south pole, through first-ever in-situ measurements.… pic.twitter.com/vDQmByWcSL