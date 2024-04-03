«Sexting» με ρομπότ: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορεί να «διαβάζει» τη διέγερσή μας…

Η έκθεση «The Future of Sex Report» υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα κάνουν κάποιου είδους εικονικό σεξ μέχρι το 2030 και ότι πέντε χρόνια αργότερα, θα έχουν στην κατοχή τους σεξουαλικά παιχνίδια που θα αλληλεπιδρούν με το σεξ εικονικής πραγματικότητας.

Ίσως ο πιο εντυπωσιακός ισχυρισμός της έκθεσης, όπως γράφει η «EL PAIS», είναι ότι μέχρι το 2050 το ρομποτικό σεξ θα μπορούσε να ξεπεράσει το ανθρώπινο σεξ!

«Το εικονικό σεξ με τη βοήθεια των ρομπότ (Τεχνητή Νοημοσύνη) θα ανταγωνιστεί το ανθρώπινο σεξ, αλλά τα ρομπότ θα είναι ακριβά», σύμφωνα με την έκθεση. «Θα είναι ιδανικό για εκείνους τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν την απόλυτη φαντασίωσή τους χωρίς τις συναισθηματικές δεσμεύσεις των πραγματικών σχέσεων».

Ενώ η ταινία «Her» του Spike Jonze (2013) εξερεύνησε ένα ειδύλλιο μεταξύ ενός άνδρα και της εικονικής προσωπικής του βοηθού, δέκα χρόνια νωρίτερα, η ταινία «Demolition Man» εξέταζε πώς η τεχνολογία θα μπορούσε να παίξει ρόλο στις σεξουαλικές σχέσεις.

Σε μια εμβληματική σκηνή, ένας χαρακτήρας που υποδύεται ο Sylvester Stallone κάνει εικονικό σεξ με τη Sandra Bullock. Η ταινία διαδραματίζεται στο έτος 2032, σε μια κοινωνία όπου το σεξ έχει κηρυχθεί παράνομο. Δεδομένων των τελευταίων τάσεων στην τεχνολογία του σεξ, η ταινία του Marco Brambilla προέβλεψε εύστοχα τις δυνατότητες αυτού του είδους της τεχνολογίας. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την έκθεση «2024 Sex Trends», από την μάρκα σεξουαλικών παιχνιδιών Lovehoney, η Τεχνητή Νοημοσύνη που εξατομικεύει τις σεξουαλικές εμπειρίες θα είναι το «κλειδί».

Τι είναι το sexting; Είναι η αποστολή ή η λήψη γραπτών μηνυμάτων και φωτογραφιών με σεξουαλικό περιεχόμενο, είτε αυτό είναι προφανές είτε συγκαλυμμένο.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μεγάλες δυνατότητες εξατομίκευσης. Μας επιτρέπει να ερμηνεύουμε δεδομένα και να αναπτύσσουμε ατομικές απαντήσεις με βάση αισθητηριακές πληροφορίες, όπως η θερμοκρασία του σώματος και ο σφυγμός, ώστε να τις προσαρμόζουμε στις ανάγκες του χρήστη. Για παράδειγμα, τα μελλοντικά ερωτικά βοηθήματα θα μπορούν να αναγνωρίζουν αν έχετε οργασμό και, με βάση τη συμπεριφορά σας, να γνωρίζουν αν πρέπει να αυξήσουν ή να μειώσουν την έντασή του», εξηγεί ο Fabian Schmolck, AI Solution Manager στη εταιρεία Lovehoney Group και τη Womanizer. «Επί του παρόντος, εργαζόμαστε σε διάφορα πρότζεκτ για τη βελτίωση της σεξουαλικής ζωής των ανθρώπων. Για παράδειγμα, διερευνούμε τρόπους χρήσης της AI για εξατομικευμένες συστάσεις προϊόντων, εξατομικευμένη απόλαυση και εκπαιδευτικά chatbots για να μιλήσουμε για τη σεξουαλικότητα, τα οποία βοηθούν τους ανθρώπους να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τον εαυτό τους με νέους τρόπους».

Η Lucía Jiménez, ψυχολόγος και σεξολόγος που ειδικεύεται στη θεραπεία ζευγαριών, επισημαίνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη θεραπεία σεξουαλικών προβλημάτων και την απόκτηση αυτοπεποίθησης.

«Sexting» AI

Η εφαρμογή BLOOM Chat «γεννήθηκε» ως απάντηση στην ευρέως διαδεδομένη κόπωση με τις εφαρμογές γνωριμιών και τα ραντεβού γενικότερα. Η εφαρμογή διαθέτει ένα εικονικό δωμάτιο συνομιλίας που επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν σεξουαλικά μηνύματα σε ρομπότ, τα οποία απαντούν με γραπτά κείμενα και ηχογραφήσεις με εξατομικευμένες φωνές, ανάλογα με τις απαντήσεις τους.

Το «στίγμα» της τεχνολογίας του σεξ

Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Juniper Research, το 2020, περίπου 35,6 εκατ. ψηφιακές συσκευές χρησιμοποιήθηκαν για ευχαρίστηση, αριθμός που πρόκειται να τριπλασιαστεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Η αγορά αυτή καθοδηγείται από την Ασία, η οποία αναμένεται να παραμείνει ο πιο ισχυρός μοχλός της βιομηχανίας της τεχνολογίας του σεξ, η οποία θα φτάσει περίπου τα 37 εκατ. ενεργές συσκευές μέχρι το 2025. Η τεχνολογία του σεξ, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι στιγματισμένη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό μπορεί να οφείλεται στην αμφιλεγόμενη χρήση της σε συνομιλίες που περιλαμβάνουν βία, κακοποίηση και ακόμη και παιδοφιλία.

Η αλήθεια είναι πως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι δύσκολο να γνωρίζουν πώς να θέσουν τα όρια, επειδή στην πραγματικότητα η φαντασία είναι ελεύθερη και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο άλμα μεταξύ επιθυμίας και δράσης…

Πηγή: skai.gr

