Μια συγκλονιστική φωτογραφία του φεγγαριού αποθανάτισε ο φακός ενός φωτογράφου από το Τορίνο η οποία βραβεύτηκε ως η «Αστρονομική Εικόνα της Ημέρας» για τα Χριστούγεννα από τη NASA.

Πρόκειται για την φωτογραφία του Valerio Minato στην οποία φαίνεται το φεγγάρι το οποίο είναι τέλεια ευθυγραμμισμένo με τον τρούλο της Βασιλικής Εκκλησίας Superga, που βρίσκεται κοντά στο Τορίνο, και την κορυφή του Monviso, γνωστό και ως Monte Viso, το υψηλότερο βουνό που βρίσκεται στις Κοττιανές Άλπεις.

Mιλώντας στo πρακτορείο ειδήσεων Corriere Torino είπε: «Βγάζω φωτογραφίες από το 2012, πρώτα στο Τορίνο και μετά στη γύρω περιοχή, για να δω την πόλη από διαφορετικά σημεία και αποστάσεις. Κάποια στιγμή άρχισα να ψάχνω το σημείο όπου μπορεί να ευθυγραμμιστεί τέλεια ο τρούλος του Superga και με το Monviso».

«Το εντόπισα το 2017 σε έναν λόφο στην περιοχή Chivassese, μεταξύ San Raffaele Cimena και Castagneto Po, στο Πιεμόντε, σε απόσταση 40 λεπτών με το αυτοκίνητο. Από τότε η εμμονή ήταν να πλαισιωθούν και οι δύο από ένα ουράνιο σώμα», πρόσθεσε.

Ο Minato μελέτησε σχολαστικά τις φάσεις της Σελήνης, τη θέση του ορίζοντα και τον καιρό με μεγάλη ακρίβεια για τη λήψη.

