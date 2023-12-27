Η αμερικανική εφημερίδα New York Times κίνησε ποινική διαδικασία σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, σε βάρος της OpenAI, δημιουργού του λογισμικού ChatGPT, καθώς και της Microsoft, του κυριότερου επενδυτή της, για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, έγινε σήμερα γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Όπως η μήνυση το εξηγεί, η Microsoft και η OpenAI χρησιμοποίησαν τη δουλειά μας για να αναπτύξουν και να διαθέσουν στο εμπόριο τα προϊόντά τους τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να έχουν την άδεια της Times", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της εφημερίδας εκτιμώντας ότι πρόκειται πράγματι για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων ως προς το περιεχόμενο και τη δημοσιογραφική δουλειά".

Σύμφωνα με τη μήνυση, η εφημερίδα εκτιμά σε "αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια" τη ζημιά που υπέστη, στην πράξη και από νομική άποψη.

"Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη των εναγομένων βασίζεται σε μοντέλα μαζικής εκμάθησης που κατασκευάστηκαν αντιγράφοντας και χρησιμοποιώντας εκατομμύρια άρθρα της Times που προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα", προσθέτει η εφημερίδα.

Επίσης, η Microsoft και η OpenAI "έδωσαν στα περιεχόμενα της Times μια ιδιαίτερη σημασία στην κατασκευή του μοντέλου τους εκμάθησης, υπογραμμίζοντας μια προτίμηση που αναγνωρίζει την αξία αυτής της εργασίας".

Η εφημερίδα εξηγεί επίσης ότι προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τις δύο εταιρίες προκειμένου "να λάβει επαρκή αποζημίωση για τη χρήση των περιεχομένων της" ανεπιτυχώς έως τώρα ωστόσο.

"Οι νόμοι για τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν τη δημοσιογραφία μας. Εάν η Microsoft και η OpenAI θέλουν να χρησιμοποιούν τη δουλειά μας για εμπορική χρήση, ο νόμος τις υποχρεώνει να ζητήσουν αρχικά την άδεια. Δεν το έκαναν", επέμεινε μια εκπρόσωπος.

Όταν ρωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο, ούτε η Microsoft ούτε η OpenAI προέβησαν άμεσα σε σχόλιο.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, η OpenAI είχε καταλήξει σε μια συμφωνία με τον γερμανικό όμιλο Axel Springer, εκδότη κυρίως της ταμπλόιντ Bild, για να τον πληρώσει ώστε να παρέχει περιεχόμενα του ομίλου στις απαντήσεις των ερωτημάτων που θέτουν χρήστες του ChatGPT.

Σύμφωνα με τους όρους της συνεργασίας αυτής την οποία οι δύο παράγοντες παρουσιάζουν ως πρωτοφανή, οι χρήστες που θέτουν μια ερώτηση στο ChatGPT θα λαμβάνουν ως απάντηση περιλήψεις άρθρων που δημοσίευσαν τα έντυπα του ομίλου Axel Springer, συγκεκριμένα το Politico, το Business Insider και οι εφημερίδες Bild και Welt.

Από τότε που τέθηκε στην κυκλοφορία το ChatGPT πριν από έναν χρόνο, οι κολοσσοί της Σίλικον Βάλεϊ επιδίδονται σε μια ξέφρενη κούρσα για τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή επιτρέπει να λαμβάνονται κείμενα, φωτογραφίες ή γραμμές κώδικα επιπέδου ισοδύναμου με αυτά που παράγονται από ανθρώπους, με μια απλή αναζήτηση στην τρέχουσα γλώσσα, μοντέλα κυρίως χάρη στον όγκο των περιεχόμενων που υπάρχουν στο διαδίκτυο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

