Πυρηνική σύντηξη: Σημαντικά βήματα από τους επιστήμονες - Αναπαρήγαγαν με επιτυχία τρεις φορές φέτος την ιστορική ανακάλυψη

Ένα ακόμη βήμα στην αναζήτηση της ενέργειας σύντηξης που θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για την παγκόσμια κλιματική κρίση έκαναν οι επιστήμονες στην Καλιφόρνια.

Πέρυσι, ένα πρωινό του Δεκεμβρίου, οι επιστήμονες στην Εθνική Εγκατάσταση Ανάφλεξης στο Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Livermore στην Καλιφόρνια (LLNL) κατάφεραν, για πρώτη φορά, να πετύχουν ένα «τεράστιο επιστημονικό επίτευγμα», όπως το χαρακτήρισαν. Να παράγουν μια αντίδραση πυρηνικής σύντηξης που απελευθέρωσε περισσότερη ενέργεια από όση κατανάλωσαν τα λέιζερ που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα, σε μια διαδικασία που ονομάζεται «ανάφλεξη».

Σήμερα, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι έχουν επαναλάβει με επιτυχία την ανάφλεξη τουλάχιστον τρεις φορές μέσα στο 2023, σύμφωνα με μια έκθεση του Δεκεμβρίου από το LLNL. Αυτό σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα το οποίο θα αποτελέσει πιθανότατα μια μέρα σημαντική λύση για την παγκόσμια κλιματική κρίση, που προκαλείται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες προσπάθησαν να αξιοποιήσουν την ενέργεια σύντηξης, ουσιαστικά αναδημιουργώντας τη δύναμη του ήλιου στη Γη. Αφού κατάφεραν να απελευθερώσουν μια άπειρη πηγή καθαρής ενέργειας πέρυσι, το επόμενο σημαντικό βήμα ήταν να αποδείξουν ότι η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να επαναληφθεί.

Ο Brian Appelbe, ερευνητής από το Κέντρο Μελετών Αδρανειακής Σύντηξης στο Imperial College του Λονδίνου, είπε ότι η ικανότητα αναπαραγωγής καταδεικνύει τη «στιβαρότητα» της διαδικασίας, δείχνοντας ότι μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και όταν οι συνθήκες όπως το λέιζερ ή το pellet καυσίμου ποικίλλουν.

Κάθε πείραμα προσφέρει επίσης μια ευκαιρία για τη λεπτομερή μελέτη τη φύση της ανάφλεξης, είπε ο Appelbe στο CNN. «Αυτό παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στους επιστήμονες για την αντιμετώπιση της επόμενης πρόκλησης που πρέπει να ξεπεραστεί: πώς δηλαδή να μεγιστοποιηθεί η ενέργεια που μπορεί να ληφθεί».

Τι είναι η πυρηνική σύντηξη

Σε αντίθεση με την πυρηνική σχάση - τη διαδικασία που χρησιμοποιείται στα πυρηνικά εργοστάσια του κόσμου σήμερα, η οποία παράγεται από τη διαίρεση των ατόμων - η πυρηνική σύντηξη δεν αφήνει κληρονομιά ραδιενεργών αποβλήτων μεγάλης διάρκειας ζωής. Καθώς η κλιματική κρίση επιταχύνεται και ο επείγων χαρακτήρας της εξάλειψης των ορυκτών καυσίμων που θερμαίνουν τον πλανήτη αυξάνεται, η προοπτική μιας άφθονης πηγής ασφαλούς, καθαρής ενέργειας είναι δελεαστική.

Η πυρηνική σύντηξη, η αντίδραση που τροφοδοτεί τον ήλιο και άλλα αστέρια, περιλαμβάνει τη συντριβή δύο ή περισσότερων ατόμων μαζί για να σχηματίσουν ένα πιο πυκνό άτομο, σε μια διαδικασία που απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας.

Η ενέργεια που παρήχθη τον Δεκέμβριο του 2022 ήταν μικρή αλλά αρκετή για να γίνει επιτυχημένη ανάφλεξη και για να αποδειχθεί ότι η σύντηξη λέιζερ μπορούσε να δημιουργήσει ενέργεια.

Από τότε, οι επιστήμονες το έχουν κάνει αρκετές φορές. Στις 30 Ιουλίου, το λέιζερ NIF παρέδωσε λίγο πάνω από 2 megajoules που οδήγησε σε 3,88 megajoules ενέργειας — η υψηλότερη απόδοση που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την έκθεση. Δύο διαδοχικά πειράματα τον Οκτώβριο ήταν επίσης επιτυχημένα.

«Αυτά τα αποτελέσματα έδειξαν την ικανότητα του NIF να παράγει σταθερά ενέργεια σύντηξης σε επίπεδα πολλών megajoule», ανέφερε η έκθεση.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μέχρι να φτάσει η πυρηνική σύντηξη στην κλίμακα που απαιτείται για την τροφοδοσία των ηλεκτρικών δικτύων και των συστημάτων θέρμανσης. Οι επιστήμονες εστιάζουν τώρα στην αξιοποίηση της προόδου που έχει σημειωθεί και στον τρόπο με τον οποίο θα κλιμακωθούν τα πειράματα σύντηξης και θα μειωθεί σημαντικά το κόστος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.