Εντυπωσιακή φωτογραφία της NASA με το χριστουγεννιάτικο αστρικό δέντρο του Γαλαξία μας

«Γιορτάζουμε την περίοδο των διακοπών με μια νέα εικόνα του "Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Σύμπλεγμα"... Αυτή η ομάδα νεαρών άστρων, ηλικίας περίπου 1-5 εκατομμυρίων ετών, βρίσκεται περίπου 2.500 έτη φωτός από τη Γη», αναφέρει σε ανάρτησή της στο twitter η υπηρεσία της NASA, Chandra Observatory.

We're celebrating the holiday season with a new image of the "Christmas Tree Cluster" — complete with blinking lights! This group of young stars, roughly 1-5 million years old, is located about 2,500 light-years from Earth: https://t.co/SnJFgSUY0h

Happy Holidays space fans!🎄 pic.twitter.com/sRgFZ5PlIE December 19, 2023

Σύμφωνα με την NASA, η νέα εικόνα του NGC 2264, γνωστή και ως «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο Σύμπλεγμα», δείχνει το σχήμα ενός κοσμικού δέντρου με τη λάμψη των αστρικών φώτων. Το NGC 2264 είναι, στην πραγματικότητα, ένα σμήνος νεαρών αστεριών — με ηλικία μεταξύ ενός και πέντε εκατομμυρίων ετών περίπου — στον Γαλαξία μας, περίπου 2.500 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Τα αστέρια στο NGC 2264 είναι μικρότερα και μεγαλύτερα από τον Ήλιο. Μερικά είναι λιγότερο από το ένα δέκατο της μάζας του Ήλιου ενώ άλλα που περιέχουν περίπου επτά ηλιακές μάζες.

Όπως αναφέρει η NASA, αυτή η νέα σύνθετη εικόνα ενισχύει την ομοιότητα με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο μέσω επιλογών χρωμάτων και περιστροφής. Τα μπλε και άσπρα φώτα (που αναβοσβήνουν στην κινούμενη έκδοση αυτής της εικόνας) είναι νεαρά αστέρια που εκπέμπουν ακτίνες Χ που ανιχνεύθηκαν από το αστεροσκοπείο ακτίνων Χ Chandra της NASA. Τα οπτικά δεδομένα από το τηλεσκόπιο WIYN 0,9 μέτρων που υποστηρίζεται από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών στο Kitt Peak δείχνουν ένα νεφέλωμα αερίου στο σύμπλεγμα με πράσινο χρώμα, που αντιστοιχεί στις «πευκοβελόνες» του δέντρου. Τέλος, τα υπέρυθρα δεδομένα από το Two Micron All Sky Survey δείχνουν αστέρια στο προσκήνιο και το φόντο σε λευκό. Αυτή η εικόνα έχει περιστραφεί δεξιόστροφα κατά 160 μοίρες από το πρότυπο του αστρονόμου που δείχνει τον Βορρά προς τα πάνω, έτσι ώστε να φαίνεται σαν η κορυφή του δέντρου να είναι προς την κορυφή της εικόνας.

Σύμφωνα με την NASA, τα νεαρά αστέρια, όπως αυτά στο NGC 2264, είναι πτητικά και παράγουν ισχυρές εκλάμψεις σε ακτίνες Χ και άλλους τύπους παραλλαγών που παρατηρούνται σε διαφορετικά μήκη κύματος φωτός. Οι συντονισμένες παραλλαγές που αναβοσβήνουν που εμφανίζονται σε αυτό το κινούμενο σχέδιο, ωστόσο, είναι τεχνητές, για να τονίσουν τις θέσεις των αστεριών που φαίνονται στις ακτίνες Χ και να τονίσουν την ομοιότητα αυτού του αντικειμένου με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στην πραγματικότητα οι παραλλαγές των αστεριών δεν συγχρονίζονται.

Όπως σημειώνει η NASA, οι παραλλαγές που παρατηρούνται από το Chandra και άλλα τηλεσκόπια προκαλούνται από πολλές διαφορετικές διαδικασίες. Μερικά από αυτά σχετίζονται με δραστηριότητα που περιλαμβάνει μαγνητικά πεδία, συμπεριλαμβανομένων εκλάμψεων όπως αυτές που υπέστη ο Ήλιος - αλλά πολύ πιο ισχυρές - και καυτών κηλίδων και σκοτεινών περιοχών στις επιφάνειες των άστρων που μπαίνουν και βγαίνουν από την θέα καθώς τα αστέρια περιστρέφονται. Μπορεί επίσης να υπάρξουν αλλαγές στο πάχος του αερίου που κρύβει τα αστέρια και αλλαγές στην ποσότητα του υλικού που εξακολουθεί να πέφτει στα αστέρια από τους δίσκους του περιβάλλοντος αερίου.

Το Marshall Space Flight Center της NASA διαχειρίζεται το πρόγραμμα Chandra. Το κέντρο ακτίνων Χ Chandra του Αστροφυσικού Παρατηρητηρίου Smithsonian ελέγχει τις επιστημονικές επιχειρήσεις από το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης και τις πτητικές λειτουργίες από το Μπέρλινγκτον της Μασαχουσέτης.

