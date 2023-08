Η NASA έχασε λόγω τεχνικού λάθους την επαφή με το Voyager 2 Τεχνολογία 10:20, 01.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

64

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Oι ελεγκτές πτήσης έστειλαν λάθος εντολή, πριν από μια εβδομάδα, στρέφοντας την κεραία του μακριά από τη Γη