Προκηρύχθηκε ανοιχτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την ανάπτυξη σμήνους δορυφόρων για την παρατήρηση γης, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ. Στόχος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που υλοποιεί το Εθνικό Πρόγραμμα Μικρών Δορυφόρων, είναι να ενδυναμώσει τις δυνατότητες της Ελλάδας στις διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αποτελεί μέρος του συνολικού αναθεωρημένου Προγράμματος Μικροδορυφόρων συνολικού προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση του, μέσω του σμήνους των Μικροδορυφόρων θα παρέχονται δεδομένα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας οριζόντια σε πολλαπλούς φορείς του ελληνικού Δημοσίου, όπως παραδείγματος χάριν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ναυτιλίας. Ειδικότερα, τα δορυφορικά δεδομένα και τα προϊόντα που θα προκύψουν από την επεξεργασία τους, θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες της χώρας μας για συνεχή παρακολούθηση του περιβάλλοντος, καταγραφή των διαχρονικών μεταβολών και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, στόχος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η αφομοίωση της τεχνογνωσίας από την εγχώρια αγορά, ώστε να αναπτυχθεί ένα διαστημικό οικοσύστημα, ικανό να υποστηρίξει την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής.

Επισημαίνεται ότι ο σχετικός διαγωνισμός θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι τις 5/3/2024, χωρίς να δοθεί καμία χρονική παράταση για την περαιτέρω κατάθεση προτάσεων.

