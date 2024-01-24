Δορυφόρος εντόπισε τέσσερις νέες ομάδες αυτοκρατορικών πιγκουίνων!

Τέσσερις νέες αποικίες αυτοκρατορικών πιγκουίνων εντοπίστηκαν στην Ανταρκτική από δορυφορικές εικόνες. Έτσι, ο αριθμός των γνωστών θέσεων φωλεοποίησης γύρω από τη Λευκή Ήπειρο ανέρχεται σε 66.

Με τις ανακαλύψεις αυτές, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι πλέον γνωρίζουν πού βρίσκονται όλα τα εναπομείναντα αναπαραγόμενα ζευγάρια στον κόσμο.

Πρόκειται για πληροφορίες ζωτικής σημασίας για τους ερευνητές, οι οποίοι παρακολουθούν ένα είδος που δέχεται αυξανόμενες πιέσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής.



Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι φλερτάρουν, ζευγαρώνουν, γεννούν και εκκολάπτουν αυγά και στη συνέχεια ανατρέφουν τα μικρά τους στον θαλάσσιο πάγο που συνδέεται με την ακτή.

Όμως αυτός ο τύπος πάγου έχει μειωθεί σε τμήματα της Ανταρκτικής και έχει γίνει πιο ευμετάβλητος, σίγουρα τα τελευταία χρόνια, θέτοντας ένα μεγάλο ερωτηματικό για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του είδους σε έναν κόσμο που θερμαίνεται συνεχώς.

Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι είναι το μεγαλύτερο είδος πιγκουίνου, με ύψος πάνω από 1 μέτρο. Ζουν σε ακραίες συνθήκες, συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα της Ανταρκτικής για να αναπαραχθούν σε ξεχωριστές ομάδες.

Αυτές οι αποικίες τείνουν να απέχουν μεταξύ τους κατά μέσο όρο περίπου 250 χιλιόμετρα (150 μίλια). Οι επιστήμονες έχουν χρησιμοποιήσει δορυφόρους για να αναζητήσουν τα κενά σε αυτή την απόσταση για πουλιά που δεν γνώριζαν - και πιστεύουν ότι όλες οι σημαντικές αποικίες έχουν πλέον εντοπιστεί.

Οι τέσσερις νέες τοποθεσίες είναι ευχάριστα νέα, παρόλο που προσθέτουν μόλις μερικές χιλιάδες επιπλέον άτομα σε έναν συνολικό πληθυσμό που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 550.000 άτομα.

«Είναι καλό ότι ακόμη και όταν οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι επηρεάζονται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες πάγου, εξακολουθούμε να βρίσκουμε αποικίες», δήλωσε ο Δρ Peter Fretwell από τη Βρετανική Ανταρκτική Έρευνα (BAS).

«Αλλά είναι επίσης σαφές ότι αυτά τα πτηνά θα πρέπει να είναι ευπροσάρμοστα, να μετακινούνται σε νέες τοποθεσίες καθώς οι συνθήκες πάγου συνεχίζουν να αλλάζουν και βλέπουμε ενδείξεις γι' αυτό», δήλωσε στο BBC News.

Τουλάχιστον μία από τις νεοεντοπισθείσες αποικίες - με την ονομασία Lazarev North - είναι πιθανότατα μια ομάδα πτηνών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν μια κοντινή περιοχή για να εγκατασταθούν σε μια πιο ευνοϊκή κατοικία. Η νέα αποικία Gipps, επίσης, παρουσιάζει ενδείξεις στο δορυφορικό αρχείο ότι έχει αλλάξει τη θέση της με την πάροδο του χρόνου. Οι δύο άλλες τοποθεσίες, στο Verleger Point και στο Vanhoeffen, φαίνεται ότι είχαν μια πιο μόνιμη ιστορία.

Το μέγεθος και η απόσταση της Ανταρκτικής καθιστούν την παρατήρηση από το διάστημα τη μόνη πρακτική προσέγγιση. Οι αποικίες εντοπίζονται από τη χρώση που αφήνει το γκουανό (τα κόπρανά τους) στον λευκό πάγο. Αν τα πτηνά συγκεντρώνονται σε αρκετά μεγάλους αριθμούς, αυτή η χρώση θα είναι ορατή ακόμη και από το διάστημα.

Πηγή: skai.gr

