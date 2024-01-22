Το πρώτο Macintosh γεννήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 1984 και γίνεται 40 ετών! Η τεχνολογική αυτή αρχαιότητα της Apple έφερε την επανάσταση στην εποχή της και άνοιξε τον δρόμο στους σύγχρονους υπολογιστές.

Συμπαγές αντικείμενο αποτελούμενο από μία οθόνη και έναν αναγνώστη δισκέτας, το Macintosh υπήρξε το εργαλείο εκδημοκρατισμού του υπολογιστή, χάρη σε διασύνδεση που επέτρεπε ένα απλό κλικ σε εικονίδια με την βοήθεια ενός ποντικιού.

So, you think #VisionPro is too expensive for mainstream success?



Apple’s first Macintosh, which launched in 1984, was $2,495 USD.



Which is equivalent to $7,000 USD today. pic.twitter.com/QKTFQVwDBk — New Nomads (@newnomadsmedia) January 19, 2024

Η εφαρμογή υπήρχε από την δεκαετία του 1960, αλλά το Mac γενίκευσε την χρήση της. Προηγουμένως, μόνον οι μυημένοι είχαν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που ανταποκρίνονταν σε περίπλοκες γραμμές εντολών.

1984: Η πανηγυρική παρουσίαση του πρώτου Macintosh στο Super Bowl και το βίντεο που έγραψε ιστορία

Στις 22 Ιανουαρίου 1984, δύο ημέρες πριν από την κυκλοφορία του, το Macintosh κάνει την παρουσία του στο Super Bowl, τον τελικό του πρωταθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου, που εκείνη την χρονιά συγκέντρωσε 77,6 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Το διαφημιστικό σποτ του Ρίντλεϊ Σκοτ είχε διάρκεια 60 δευτερολέπτων και τίτλο «1984» εμπνευσμένο από τον κόσμο του «1984» του Τζορτζ Οργουελ. Μία αθλήτρια με τα χρώματα της Apple θρυμματίζει με σφυρί την οθόνη του Big Brother.

The Apple Macintosh, the first consumer computer to popularise the computer mouse and the graphical user interface, is introduced #OnThisDay in 1984 during a Super Bowl XVIII television commercial. 🍎 pic.twitter.com/S8bg6oSob8 — Matthew Barber (@matthew_barber) January 22, 2024

Η Apple του Στιβ Τζομπς πλήρωσε 800.000 δολάρια (2,5 εκατομμύρια σημερινά δολάρια) για την προβολή της διαφήμισης κατά την διάρκεια του Super Bowl, έχοντας ήδη δαπανήσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την δημιουργία του διαφημιστικού σποτ, σύμφωνα με το βιβλίο «Apple Confidential 2.0» του Owen Linzmayer.

2.495 δολάρια

Το πρώτο Macintosh κυκλοφορεί στο εμπόριο στις 24 Ιανουαρίου 1984 στις ΗΠΑ ως προϊόν πολυτελείας με τιμή πώλησης 2.495 δολάρια, σχεδόν 7.400 σημερινά δολάρια (6.700 ευρώ). Η τιμή του θα πέσει γρήγορα στα 2.195 δολάρια.

Το Mac είναι φθηνότερο από τον βασικό ανταγωνιστή του, το PC της IBM, που εκείνη την εποχή κοστίζει 3.270 (10.000 σημερινά δολάρια, 8.800 ευρώ), αλλά είναι δύο φορές ακριβότερο από το Apple II, το bestseller της Apple.

24 Ιανουαρίου 1984: O Steven Jobs, προέδρος της Apple Computer, με τον πρώτο υπολογιστή της εταιρίας, την ημέρα κυκλοφορίας του Macintosh

Σήμερα, τα πρώτα Mac πιάνουν μέχρι 2.000 ευρώ στις δημοπρασίες. Αλλά πιο περιζήτητα είναι τα εσωτερικά έγγραφα παρουσίασης του Macintosh, που χρονολογούνται από τον Οκτώβριο 1983 που ξεπέρασαν τα 12.000 δολάρια το 2022 σε δημοπρασία της RR Auction.

370.000 πωλήσεις

Η Apple ήλπιζε να πουλήσει 250.000 Macintosh το 1984, σύμφωνα με τους New York Times του Απριλίου 1984. Αν και τα επίσημα νούμερα είναι μυστικά, οι πωλήσεις πρέπει να έφτασαν τα 372.000 Mac την πρώτη χρονιά, στα οποία προστίθεται το ένα εκατομμύριο Apple II, σύμφωνα με τον Jeremy Reimer, μπλόγκερ ειδικευμένος στην ιστορία της τεχνολογίας.

Οθόνη 9 ίντσες και μνήμη 128 Kb

Αν και απέχει πολύ από τις σημερινές γιγάντιες οθόνες, η οθόνη του πρώτου Mac είναι 9 ιντσών, σχεδόν 23 εκατοστών.

Για την σύγκριση, τα τελευταία iMac διαθέτουν οθόνη 23,5 ιντσών (60 εκατοστών), ορισμένα φορητά MacBook φτάνουν τις 16 ίντσες (41, εκατοστά).

Το πρώτο Mac έχει ύψος 34,5 cm , πλάτος 24,4 cm και βάθος 27,7 cm. Παρά τα 7,5 κιλά του βάρους του, «μπορείτε να το πάρετε παντού, ακόμη και στο αεροπλάνο», έγραφε τηλεγράφημα του AFP τον Ιανουάριο 1984.

Το πρώτο Mac διαθέτει μνήμη 128 Kb, δηλαδή όσο το μέγεθος μίας φωτογραφίας χαμηλής ευκρίνειας ή ενός πολύ μικρού αρχείου Excel.

Σήμερα, σπάνιοι είναι οι υπολογιστές με μνήμη μικρότερη των 8 Gb και ο ισχυρότερος υπολογιστής της Apple, ο Mac Pro, έχει 1,6 εκατομμύριο φορές περισσότερη μνήμη (192 Gb) από τον προπάππο του.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

