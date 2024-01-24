Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν 85 πιθανούς πλανήτες, εκτός του ηλιακού μας συστήματος, με θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να είναι αρκετά ψυχρές για τη ζωή.

Αυτοί οι υποψήφιοι εξωπλανήτες είναι παρόμοιοι σε μέγεθος με τον Δία, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα και ανακαλύφθηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον δορυφόρο TESS (Transitioning Exoplanet Survey Satellite) της NASA.

Το TESS επιτρέπει στους επιστήμονες να παρατηρούν τις «βυθίσεις» στη φωτεινότητα των αστέρων, γνωστές ως διελεύσεις, που προκαλούνται από αντικείμενα που περνούν από μπροστά τους.

Scientists discover dozens of possible planets that could be cool enough for life



Read more🔗



https://t.co/DqV8OlAzHF — Sky News (@SkyNews) January 24, 2024

Συνήθως, πρέπει να παρατηρηθούν τουλάχιστον τρεις διελεύσεις για την ανακάλυψη ενός εξωπλανήτη με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να προσδιοριστεί πόσο χρόνο χρειάζονται για να περιφέρονται γύρω από το άστρο τους.

Ωστόσο, στη νέα μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν συστήματα που διέρχονται μόνο δύο φορές, γεγονός που οδηγεί σε πλανήτες που έχουν μεγαλύτερες περιόδους τροχιάς, επιτρέποντας την ανακάλυψη εξωπλανητών με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Εξήντα από τους 85 πιθανούς εξωπλανήτες είναι νέες ανακαλύψεις, ενώ 25 έχουν εντοπιστεί στα δεδομένα του TESS από ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες.

Ο καθηγητής Daniel Bayliss, του Πανεπιστημίου του Warwick, δήλωσε: «Είναι πολύ συναρπαστικό να βρίσκουμε αυτούς τους πλανήτες και να γνωρίζουμε ότι πολλοί από αυτούς μπορεί να βρίσκονται στη σωστή ζώνη θερμοκρασίας για να διατηρήσουν ζωή».

«Ενσωματώνοντας το πνεύμα συνεργασίας της αποστολής TESS, δημοσιοποιήσαμε επίσης τις ανακαλύψεις μας, ώστε οι αστρονόμοι σε όλο τον κόσμο να μπορούν να μελετήσουν αυτούς τους μοναδικούς εξωπλανήτες με περισσότερες λεπτομέρειες. Ελπίζουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνα αυτών των συναρπαστικών εξωπλανητών».

Οι ερευνητές λένε ότι ορισμένοι από τους πλανήτες βρίσκονται αρκετά μακριά από τα άστρα που τους φιλοξενούν, ώστε να έχουν την κατάλληλη θερμοκρασία. Αυτό είναι γνωστό ως «ζώνη Goldilocks» ή «κατοικήσιμη ζώνη».

Σε αυτό το στάδιο τα σώματα πρέπει ακόμη να επιβεβαιωθούν ως εξωπλανήτες, αλλά οι ερευνητές ελπίζουν ότι αυτό θα επιτευχθεί με μελλοντικές παρατηρήσεις. Η διεθνής συνεργασία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society (MNRAS).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.