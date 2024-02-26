Μία νέα ανακάλυψη έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα καθώς οι επιστήμονες ανίχνευσαν τρεις δορυφόρους, η ύπαρξη των οποίων ήταν άγνωστη μέχρι σήμερα στο ηλιακό μας σύστημα.

Ειδικότερα, η νέα ανακάλυψη ανεβάζει τα συνολικά γνωστά φεγγάρια του Ποσειδώνα σε 16, ενώ του Ουρανού σε 28. Τα τρία νέα φεγγάρια είναι δύο σε τροχιά γύρω από τον Ποσειδώνα και ένα σε τροχιά γύρω από τον Ουρανό.

Το νέο φεγγάρι του Ουρανού, το πρώτο που ανακαλύφθηκε γύρω από τον πλανήτη τα τελευταία 20 χρόνια, είναι πιθανότατα το μικρότερο, με διάμετρο μόλις πέντε μιλίων. Παράλληλα, τα δύο νέα φεγγάρια του Ποσειδώνα αποτελούν το πιο αχνό φεγγάρι που ανακαλύφθηκε ποτέ από επίγεια τηλεσκόπια.

Σημειώνεται ότι ο Δίας έχει 95 φεγγάρια και ο Κρόνος έχει 146 ενώ αυτός ο αριθμός αυξάνεται τακτικά.

Ο Δρ Σκοτ Σ. Σέπαρντ, αστρονόμος στο Ινστιτούτο Επιστήμης Κάρνεγκι, ηγήθηκε της ανακάλυψης των τριών νέων φεγγαριών και ανέφερε ότι «τα τρία φεγγάρια που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα είναι τα πιο αμυδρά που έχουν βρεθεί ποτέ γύρω από αυτούς τους δύο γιγάντιους πλανήτες πάγου χρησιμοποιώντας επίγεια τηλεσκόπια».

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι «χρειάστηκε ειδική επεξεργασία εικόνας για να αποκαλυφθούν τέτοια αχνά αντικείμενα».

Το νέο φεγγάρι του Ουρανού ονομάζεται προσωρινά S/2023 U1, αλλά τελικά θα πάρει το όνομα ενός χαρακτήρα από ένα έργο του Σαίξπηρ, όπως είθισται για τα φεγγάρια του Ουρανού.

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του περασμένου έτους από τον Δρ. Σέπαρντ χρησιμοποιώντας τα τηλεσκόπια Magellan στο Παρατηρητήριο Las Campanas του Carnegie Science στη Χιλή.

Με διάμετρο μόνο περίπου 8 χιλιομέτρων είναι πιθανότατα το μικρότερο από τα φεγγάρια του Ουρανού και χρειάζεται 680 ημέρες για να περιφερθεί γύρω από τον πλανήτη.

Ο Σέπαρντ χρησιμοποίησε επίσης το τηλεσκόπιο Μαγγελάνου για να βρει το φωτεινότερο από τα δύο νέα φεγγάρια του Ποσειδώνα, που ονομάστηκε προσωρινά S/2002 N5. Είναι περίπου 23 χλμ και χρειάζεται σχεδόν εννέα χρόνια για να περιφερθεί γύρω από τον παγωμένο γίγαντα.

Εν τω μεταξύ, το πιο σκοτεινό φεγγάρι του Ποσειδώνα, S/2021 N1, έχει διάμετρο περίπου 14 χιλιόμετρα με τροχιά σχεδόν 27 ετών και βρέθηκε χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο Subaru στη Χαβάη.

Και τα δύο φεγγάρια θα λάβουν ονόματα με βάση τις 50 θεές της θάλασσας, της Νηρηίδες, στην ελληνική μυθολογία.

Σύμφωνα με τη NASA, υπάρχουν πιθανώς χιλιάδες ακόμη φεγγάρια που περιμένουν να ανακαλυφθούν στο ηλιακό μας σύστημα καθώς ακόμη και με τα πιο ισχυρά επίγεια τηλεσκόπια, πολλά είναι αρκετά μικρά και αχνά για να τα δουν.

Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, οι έβδομος και όγδοος πλανήτες αντίστοιχα του ηλιακού μας συστήματος, είναι οι μόνοι στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα που αποτελούνται από πάγο.

Οι επιστήμονες αποκάλυψαν πρόσφατα νέες εικόνες για το πόσο μοιάζουν πραγματικά και οι δύο πλανήτες , ισχυριζόμενοι ότι προηγούμενες φωτογραφίες τους απέδιδαν λάθος τα χρώματά τους.

Στη φωτογραφία, Ουρανός (αριστερά) και Ποσειδώνας (δεξιά)

Αυτό που γνωρίζαμε ήταν ότι ο Ποσειδώνας φέρει πλούσιο μπλε χρώμα και ο Ουρανός πράσινο, αλλά οι δύο παγωμένοι γίγαντες είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο κοντά στο ίδιο χρώμα από όσο πιστεύαμε.

Στην πραγματικότητα, ο Ποσειδώνας φέρει ένα απαλό γαλαζοπράσινο ή «κυανό» χρώμα, παρόμοιο με του Ουρανού και πολύ πιο ανοιχτό από το διάσημο βαθύ μπλε στις εικόνες από το διαστημόπλοιο Voyager 2 .



