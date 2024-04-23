Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε μια δεύτερη επίσημη διαδικασία κατά του TikTok δυνάμει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η διαδικασία που κινήθηκε αφορά την αξιολόγηση του κατά πόσον η έναρξη λειτουργίας του TikTok Lite στη Γαλλία και την Ισπανία ενδέχεται να παραβιάζει την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της πράξης, οι χαρακτηρισθείσες ως «πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες» υποχρεούνται να υποβάλλουν έκθεση αξιολόγησης κινδύνου και τα μέτρα μετριασμού τυχόν συστημικών κινδύνων, προτού εισαγάγουν νέες λειτουργίες που ενδέχεται να έχουν κρίσιμο αντίκτυπο στους συστημικούς τους κινδύνους.

Η Επιτροπή ανησυχεί ότι το πρόγραμμα ανταμοιβής («Task and Reward Program») του TikTok Lite, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να κερδίζουν πόντους όταν εκτελούν ορισμένα «καθήκοντα» στο TikTok —όπως να παρακολουθούν βίντεο, να επισημαίνουν περιεχόμενο πατώντας το κουμπί «Μου αρέσει», να ακολουθούν δημιουργούς, να προσκαλούν φίλους να γραφτούν στο TikTok κ.λπ.— ξεκίνησε χωρίς να έχει προηγηθεί επιμελής αξιολόγηση των συνεπακόλουθων κινδύνων και χωρίς να έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού τους, ιδίως δεδομένης της εθιστικής επίδρασης των πλατφορμών. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όσον αφορά τα παιδιά, δεδομένης της εικαζόμενης απουσίας αποτελεσματικών μηχανισμών επαλήθευσης της ηλικίας στο TikTok. Η έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών επαλήθευσης της ηλικίας και ο εικαζόμενος εθιστικός σχεδιασμός των πλατφορμών διερευνώνται ήδη στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης διαδικασίας κατά του TikTok.

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

