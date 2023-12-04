Εφικτή η πλήρης ψηφιοποίηση των βασικών δημοσίων υπηρεσιών μέχρι το 2027

Με την συμμετοχή των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των υφυπουργών Πολιτισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πλήθους γενικών γραμματέων, διευθυντών φορέων και χιλιάδων συνέδρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 13ου e-Government Forum της Teamworks.

Σχεδόν τρεισήμισι χρόνια που το gov.gr μπήκε στη ζωή μας με τριπλασιασμό των ψηφιακών υπηρεσιών, εκατονταπλάσιες ψηφιακές συναλλαγές με το Δημόσιο, τεράστια διευκόλυνση των πολιτών, που αποφεύγουν πλέον τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Πού όμως πού έχει φτάσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας; Μέχρι πού μπορεί ακόμα να φτάσει και πόσο η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει χώρο σε αυτό; Ο στόχος της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ξεκάθαρος στους πολίτες; Μέχρι το 2027 είναι εφικτό να ψηφιοποιηθεί το σύνολο των αλληλεπιδράσεων του κράτους, όπως αρχικά έχει προγραμματιστεί;

Στα εύλογα αυτά ερωτήματα, αλλά και σε αρκετά ακόμα, κλήθηκαν να απαντήσουν κυβερνητικά στελέχη και θεσμικοί φορείς, κατά τη διάρκεια των εργασιών του διήμερου συνεδρίου, που περιελάβανε και αυτόνομα συνέδρια Ψηφιακής Υγείας και Κυβερνοασφάλειας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Για την πλειονότητα των συνέδρων/πολιτών, οι απαντήσεις των ερωτημάτων αυτών κρίνουν και την μετέπειτα ψηφιακή πορεία. Δημιουργούν ουσιαστικές στρατηγικές και πολιτικές που θα βοηθήσουν τη χώρα να οδηγηθεί στον επιθυμητό ψηφιακό στόχο.

Ν. Κεραμέως: Οι πολίτες θέλουν καινοτομία στο Δημόσιο

Οι προϊστάμενοι στον δημόσιο τομέα καλούνται να θέσουν στόχους για την επόμενη χρονιά και να εξετάσουν τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης προκειμένου να επιτύχουμε μια βέλτιστη στοχοθεσία, επεσήμανε στην εναρκτήρια ομιλία της, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως. Όπως εξήγησε, ο απώτερος στόχος δεν είναι άλλος από το πώς θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση του πολίτη και να του προσφέρονται καλύτερες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα του δημοσίου τομέα. «Έχουμε σε λειτουργία σύστημα καινοτομίας στο οποίο επιχειρούμε την παραγωγή, την ενσωμάτωση, τη διάδοση της καινοτομίας για ένα καλύτερο Δημόσιο. Υπάρχει ειδική υπηρεσία βέλτιστων πρακτικών καινοτομίας, ενώ υπάρχει και το αποθετήριο πρακτικών καινοτομίας. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι της χώρας έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν στο αποθετήριο μία καλή καινοτόμα πρακτική που εφαρμόζουν στον τομέα τους. Όλοι οι υπάλληλοι των φορέων του Δημοσίου μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό το εθνικό σχέδιο καινοτομίας», επεσήμανε η υπουργός.

Καταλήγοντας στην ομιλία της, η κ. Κεραμέως εξήγησε ότι, βάσει μελετών, αποδεικνύεται ότι οι πολίτες εμπιστεύονται τους υπαλλήλους που εργάζονται σε φορείς που καινοτομούν. Οι πολίτες θέλουν καινοτομία, στηρίζουν την καινοτομία, την θέλουν στον δημόσιο τομέα, σημείωσε.

«Θέλω από το βήμα αυτό να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δημοσίους υπαλλήλους που καινοτομούν, που βγαίνουν μπροστά, που πρωτοτυπούν», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Κεραμέως.

Άδ. Γεωργιάδης: Η γενική τεχνητή νοημοσύνη θα είναι το σημείο τομής της ανθρωπότητας

«Βρισκόμαστε σε ένα συνέδριο με ιδιαίτερη σημασία, γιατί προβλέπει όλα αυτά που θα γίνουν στο μέλλον», επεσήμανε από την πλευρά του ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως ανέφερε, η εμφάνιση και η ταχύτητα εξάπλωσης της ΤΝ πρόκειται να αλλάξει τον κόσμο που ζούμε, σε βαθμό που σήμερα δύσκολα μπορούμε να αντιληφθούμε. Ωστόσο, ο τρόπος που θα παρουσιαστεί στην ανθρωπότητα η δημιουργία της γενικής τεχνητής νοημοσύνης, είναι και το βασικό στοίχημα.

Για τον κ. Γεωργιάδη, η γενική τεχνητή νοημοσύνη θα είναι το σημείο τομής της ανθρωπότητας και για κάποιους ίσως και το τέλος αυτής. Για πρώτη φορά, θα υπάρξει μια άλλου τύπου νοημοσύνη που σε μερικά χρόνια στην αγορά εργασίας θα αλλάξει τα πάντα.

Ο υπουργός εξήγησε ότι ποτέ στο παρελθόν οι αλλαγές δεν γίνονταν με την ταχύτητα που θα γίνουν τώρα, γι΄ αυτό οι άνθρωποι ανησυχούν για το ποια θα είναι η δική τους θέση στο νέο κόσμο που «γεννιέται». «Αυτό που μπορώ να πω, περισσότερο σαν ιστορικός και όχι σαν πολιτικός, είναι ότι στην αφετηρία κάθε μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης, οι άνθρωποι είχαν τον φόβο ότι θα χάσουν τη δουλειά τους και δεν θα μπορούν να επιβιώσουν. Ωστόσο, στην πράξη αποδείχθηκε ότι αυτός ο κίνδυνος όχι μόνο δεν υπήρχε, αλλά η ανθρωπότητα μπόρεσε και έκανε πολλά βήματα εμπρός», είπε ο υπουργός:

«Συνέδρια σαν το σημερινό, είναι απαραίτητα για να προετοιμαστούμε, όσο μπορούμε γρηγορότερα, για να μπορούμε να βρούμε τη δική μας θέση στο νέο κόσμο που ξημερώνει», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Δ. Παπαστέργιου: Σε φάση δοκιμών το πρώτο chatbot ΤΝ σε δημόσιες υπηρεσίες

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστέργιου, αναφέρθηκε στις διακρίσεις που έχει κερδίσει το gov.gr, με την πρόσβαση σε πάνω από 1.600 υπηρεσίες του Δημοσίου, οι οποίες γίνονται πλέον από τον υπολογιστή μας, διακρίσεις που αφορούν μάλιστα το υψηλό επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών στους πελάτες (δηλαδή όλους εμάς).

Όπως είπε, στόχος είναι οι πάνω από 3.000 καταγεγραμμένες διαδικασίες του Δημοσίου να περάσουν στο gov.gr, ενώ σε φάση δοκιμών είναι ένα από τα πρώτα, παγκοσμίως, chatbot τεχνητής νοημοσύνης σε δημόσιες υπηρεσίες. Το ΑΙ chatbot θα συνδιαλέγεται γραπτώς με τους χρήστες του gov.gr και θα προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες για κόστη και διαδικασίες, αντιλαμβανόμενο το πλαίσιο της εκάστοτε συζήτησης.

Σε ό,τι αφορά το μέλλον του gov.gr πέρα από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι η διαλειτουργικότητα και η πιστοποίηση που θα προσφέρει η πλατφόρμα λειτουργίας θα εξαλείψει την ανάγκη οποιουδήποτε πιστοποιητικού, ειδικά εντός των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και εξωτερικά στην σύναψη συμβολαίων με τρίτα μέρη, με τον χρήση απλά να δίνει την έγκριση από το κινητό του για χρήση των στοιχείων του και την υπογραφή των συμβολαίων.

«Το 2024 θα είναι ένα πολύ συναρπαστικό έτος για την καινούργια ψηφιακή Ελλάδα, η οποία για να υλοποιηθεί μας χρειάζεται όλους μας», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αναφερόμενος στο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού, όπως και στην έλλειψη δεξιοτήτων, είπε ότι αποτελούν τεράστια θέματα και πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί προς την κατεύθυνση αυτή. «Παρ΄ όλα αυτά πιστεύω ότι το 2024 θα είναι μια συναρπαστική ψηφιακή χρονιά με πιο γρήγορη και πιο φωτεινή Ελλάδα», κατέληξε ο κ. Παπαστεργίου.

Κ. Κυρανάκης: Δεν υπάρχει συμφωνία με τους συμβολαιογράφους

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφέρθηκε στην «διαμάχη» που υπάρχει ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους συμβολαιογράφους, οι οποίοι αντιδρούν στην ψηφιοποίηση μέρους των διαδικασιών. Επεσήμανε πως παρά την προσωρινή «ανακωχή», δεν υπάρχει συμφωνία με το κεντρικό σωματείο που τους εκπροσωπεί, σε ό,τι έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση των συμβολαίων, ενώ έκανε εκτεταμένη αναφορά στις εργασίες ψηφιοποίησης του Κτηματολογίου.

Επιπρόσθετα, επεσήμανε την ανάγκη αναστροφής του Brain Drain και με την ευκαιρία παρουσίας πλήθους σπουδαστών Πληροφορικής στην αίθουσα, μίλησε για τους διαγωνισμούς καινοτομίας που διοργανώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το εθνικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

«Μπορούμε να εξάγουμε καινοτομία στο εξωτερικό. Εμείς σαν φορέας δεσμευτήκαμε και θα το κάνουμε. Θα αγοράσουμε μηχανισμούς κατασκευασμένους από μαθητικές ομάδες ρομποτικής, γιατί πιστεύουμε στη νέα γενιά. Πιστεύουμε ότι ο βασικός λόγος φυγής των νέων τα προηγούμενα χρόνια, είναι ότι η νέα γενιά δεν αναγνωρίζεται από την Πολιτεία, κάτι που είχα νιώσει και εγώ παλαιότερα. Εμείς στο Κτηματολόγιο και συνολικά στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το αναγνωρίζουμε αυτό και θέλουμε να ξέρουν οι μαθητές ότι τις καινοτόμες ιδέες θα τις αγοράσουμε», τόνισε κατηγορηματικά ο κ. Κυρανάκης.

Σε γενικότερη τοποθέτησή του για τον κλάδο της πληροφορικής, ο υφυπουργός επεσήμανε πως η χώρα βλέπει την πληροφορική πολύ σοβαρά, κάτι που έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στα έργα που «τρέχουν» και που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως η ψηφιοποίηση στην υγεία, η ψηφιοποίηση στην δικαιοσύνη και η ψηφιοποίηση στα ακίνητα. «Αυτοί οι τρείς τομείς, οι οποίοι απαιτούν πολύ μεγάλες αλλαγές σε πολλά επίπεδα, είναι οι προτεραιότητες που έχουμε θέσει μαζί με τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης.

Χ. Δήμας: Η καινοτομία απαιτεί αλλαγή κατεύθυνσης και νοοτροπίας

Η κυβέρνησή μας επένδυσε νωρίς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, επεσήμανε ο υφυπουργός Πολιτισμού, Χρίστος Δήμας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ίδρυση του Ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης από το 2020. Όπως εξήγησε, μέσω του Ιδρύματος τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης διατίθενται στην ελληνική επιστημονική κοινότητα, στην επιχειρηματική κοινότητα, στην ελληνική κοινωνία, ενώ υπογράμμισε ότι παράλληλα έχουν «τρέξει» πολλές και σημαντικές δράσεις.

Αναφερόμενος στο υπουργείο Πολιτισμού, ενημέρωσε για μία νέα καινοτόμα δράση που δρομολογείται αυτό το διάστημα. «Στο υπουργείο Πολιτισμού δεν κάνουμε μόνο ψηφιακές πλατφόρμες για τον Πολιτισμό. Σχεδιάζουμε μία καινοτόμα δράση σχετική με την υγεία. Πρόκειται για τη δράση της πολιτιστικής συνταγογράφησης, την οποία θα αρχίσετε να ακούτε όλο και περισσότερο».

Όπως εξήγησε, «μέσα από αυτή τη δράση, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ψυχικά ασθενείς να πηγαίνουν πιο συστηματικά σε χώρους πολιτισμού του υπουργείου. Σε κάποιες χώρες που εφαρμόζεται αυτή η τακτική, έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η συστηματική επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό βοηθάει τους ψυχικά ασθενείς».

Άρα, επεσήμανε ο υφυπουργός, η καινοτομία δεν έχει να κάνει μόνο με την τεχνολογία αυτή καθ΄αυτή. Έχει να κάνει και με καινούργιες πολιτικές που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε στο σύνολο της κυβέρνησης και βεβαίως η υγεία είναι μία από αυτές τις προτεραιότητες. Εκτός από την ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, η καινοτομία έχει να κάνει και με μια αλλαγή κατεύθυνσης, μια αλλαγή νοοτροπίας, καλύτερες πρακτικές.

Σ. Βούλτεψη: Υπάρχει ένα κοινωνιολογικό κομμάτι που η αλαζονική ηλεκτρονική πρόοδος δεν το έχει λάβει υπόψη της και αυτό πρέπει να λυθεί

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, αναφέρθηκε σε θέματα κουλτούρας και αποδοχής της τεχνολογίας τόσο στον δημόσιο τομέα, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ανάγοντάς την σε κοινωνιολογικό επίπεδο μάλιστα.

«Βρισκόμαστε στο κατώφλι της Τεχνητής Νοημοσύνης που αποτελεί το μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή αναζητούμε και την κοινή λογική ώστε να υπάρξει μία διασύνδεση. Η ψηφιακή διακυβέρνηση δεν μπορεί να εξελιχθεί και να επιβληθεί χωρίς τη συμμετοχή του ιδίου του Δημοσίου και των υπαλλήλων του», τόνισε η κ. Βούλτεψη.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα Μετανάστευσης και Ασύλου, επεσήμανε ότι, παρότι έχει πολλές ιδιαιτερότητες, με το ανθρώπινο στοιχείο να είναι κυρίαρχο, η τεχνολογία και διαλειτουργικότητα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο μάλιστα, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία, ειδικά σε ένα πλαίσιο με τρείς πολέμους στην Ευρώπη και υψηλά επίπεδα ριζοσπαστικοποίησης.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η υφυπουργός, θέματα όπως η διαφάνεια και παρακολούθηση της διαδρομής και της διαμονής των αιτούντων ασύλου στη χώρα μας, η έκδοση βίζας αλλά και το «ματσάρισμα» των αιτούντων ασύλου με υψηλή ειδίκευση και εμπειρία με θέσεις εργασίας, αλλά και πιο πρακτικά θέματα, όπως η πρόσβαση των μητέρων σε υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών τους, είναι στο προσκήνιο.

«Πολλές φορές έχω ακούσει τη φράση "τώρα που όλα έγιναν ηλεκτρονικά δεν προχωράει τίποτα". Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυσφήμηση της ψηφιακής διακυβέρνησης από αυτή τη φράση», δήλωσε, ιδιαίτερα ενοχλημένη, η κ. Βούλτεψη. Όπως δήλωσε κατηγορηματικά, «υπάρχει ένα κοινωνιολογικό κομμάτι που η αλαζονική ηλεκτρονική πρόοδος δεν το έχει λάβει υπόψη της και αυτό πρέπει να λυθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.