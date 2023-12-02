Ελληνικός Χρυσός: Υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα με κοινωνική συνεισφορά

Η εκπαίδευση έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της εισόδου νέων τεχνολογιών στις αίθουσες διδασκαλίας σε όλο τον κόσμο, καθώς και την αυξανόμενη χρήση των εκπαιδευτικών ρομπότ.

Η εκπαιδευτική ρομποτική, γνωστή και ως ρομποτική μάθηση και η εκπαίδευση στο STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics) μπορεί να βελτιστοποιήσει την εμπειρία μάθησης και να αναπτύξει σε νέους και νέες, βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα που πλέον αποτελούν απαραίτητα εφόδια στην αγορά εργασίας στη νέα ψηφιακή εποχή.

Τα τελευταία χρόνια δε, φαίνεται να είναι όλο και πιο δημοφιλής σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς πέραν του ότι αποτελεί έναν πολύ καλό τρόπο ανάπτυξης των παραπάνω δεξιοτήτων, προσφέρει ταυτόχρονα στους μαθητές την ευκαιρία να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τον υπόλοιπο κόσμο. Μέσω της συμμετοχής σε διαδικτυακές λέσχες και κοινότητες ρομποτικής, οι νέοι μπορούν να συνδεθούν με άλλους με τους οποίους μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντά και να αλληλοεπιδράσουν, δημιουργώντας παράλληλα νέες φιλίες. Ταυτόχρονα, μπορούν να εξερευνήσουν διαφορετικές ιδέες και να μείνουν ενημερωμένοι για τις τελευταίες τάσεις στον κόσμο της ρομποτικής.

Στην Ελλάδα, τέτοιου είδους εκπαιδευτικά προγράμματα εισάγει η Eduact, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες στο χώρο της σύγχρονης εκπαίδευσης και εφαρμόζοντας πρακτικές που έχουν στόχο την εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι και το «Μικροί Επιστήμονες στο Δήμο Αριστοτέλη», το οποίο έχει σχεδιάσει η εκπαιδευτική ομάδα της Eduact, σε συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός, την εταιρεία που αναπτύσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δίνει την ευκαιρία στους μαθητές του Δήμου, μέσω της παρακολούθησης εργαστήριων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και S.T.E.A.M, να αναπτύξουν εκείνες τις γνωστικές, κοινωνικές και σωματικές δεξιότητες, που θα αποτελέσουν εφόδια για την σταδιοδρομία τους, ενώ παράλληλα θα τους καταστήσουν υπεύθυνους πολίτες του αύριο.

Μέσα από την αποτίμηση και την ανατροφοδότηση από όλους τους εμπλεκόμενους (γονείς, συμμετέχοντες, εκπαιδευτικοί), προκύπτει πως το πρόγραμμα αποδεδειγμένα διευκολύνει τη μάθηση και εισάγει τους μαθητές στη ρομποτική σε νεαρή ηλικία, ενώ καθώς οι μαθητές μεγαλώνουν, μπορούν να εκτελέσουν πιο σύνθετες εργασίες. Συγκεκριμένα, μετά το τέλος των εργαστηρίων το 67% των συμμετεχόντων ηλικίας άνω των 12 ετών μπορούν να γράψουν σωστά τον κώδικα που θα τους ζητηθεί, χωρίς την καθοδήγηση εκπαιδευτικού.

Είναι ενδεικτικό ότι στο χρονικό διάστημα των 5 ετών που υλοποιείται το πρόγραμμα στο Δήμο Αριστοτέλη, υπάρχει σημαντική αύξηση της συμμετοχής των μαθητών, κάτι που αποδεικνύει ότι παιδιά, και γονείς έχουν αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία. Συνολικά:

● Τη σεζόν 2020 - 21 το 31, 6 % ήταν καινούργιοι συμμετέχοντες, το 23,8% συμμετείχαν για 2η χρονιά και το 44,5% συμμετείχαν για 3η χρονιά

● Τη σεζόν 2021 - 22 το 20,6% ήταν καινούργιοι συμμετέχοντες, ενώ τη σεζόν 2022 -23 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 21,8% .

Η συνέχιση του προγράμματος από το 2018 μέχρι σήμερα επιβεβαιώνει την έμπρακτη στήριξη της Ελληνικός Χρυσός στην τοπική κοινωνία όπου δραστηριοποιείται, ασκώντας μια υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα με πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους της περιοχής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά και τον τομέα της εκπαίδευσης.



Πηγή: skai.gr

