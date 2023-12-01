Mε διαγραφή ανενεργών λογαριασμών, πιθανότατα εκατομμυρίων», λέει «καλό μήνα» ο κολοσσός της νέας τεχνολογίας Google, ο οποίος πάντως είχε προειδοποιήσει για την κίνησή του αυτή.

Η Google προχωρά στην κίνηση αυτή για λόγους ασφαλείας, καθώς οι ξεχασμένοι και αχρησιμοποίητοι λογαριασμοί είναι πιο πιθανό να παραβιαστούν, ενώ ο λογαριασμός δίνει πρόσβαση σε πάμπολλες υπηρεσίες της εταιρείας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Gmail, η πλατφόρμα βίντεο YouTube, η τα ιστολόγια με το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.



Σε μια σχετική επίσημη ανάρτηση τον Μάιο, ο η Google ανέφερε ότι ο λόγος που οι παλιοί λογαριασμοί (που παραμένουν ανενεργοί από το 2021) είναι πιο ευάλωτοι, καθώς τείνουν να βασίζονται σε παλιούς ή επαναχρησιμοποιημένους κωδικούς πρόσβασης και σε μεγάλο βαθμό δεν έχει ρυθμιστεί ο έλεγχος ταυτότητας δύο σημείων (κωδικός πρόσβασης - κινητό).



Πώς να διατηρήσετε ενεργούς τους λογαριασμούς σας Google



Δεν είναι δύσκολο να διατηρήσετε τους παλαιότερους λογαριασμούς Google ενεργούς. Πρέπει να συνδέεστε τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια. Αν δεν θυμάστε αν το έχετε κάνει, τώρα είναι η ώρα.



Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να διατηρήσετε τον λογαριασμό σας ενεργό. Η ανάγνωση ή η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η χρήση του Google Drive, η παρακολούθηση ενός βίντεο YouTube, η λήψη μιας εφαρμογής στο Google Play Store, η χρήση της αναζήτησης Google ή η χρήση του Google για σύνδεση σε μια εφαρμογή ή υπηρεσία μετράνε. Και αν έχετε συνδρομή μέσω του λογαριασμού σας Google - για παράδειγμα, στο Google One, μια δημοσίευση ειδήσεων ή μια εφαρμογή – αυτό επίσης θεωρείται δραστηριότητα.



Λάβετε υπόψη ότι μόνο οι προσωπικοί λογαριασμοί Google κινδυνεύουν να διαγραφούν, και δεν θα επηρεαστούν οργανισμοί όπως σχολεία ή επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Gmail και άλλες υπηρεσίες της Google.



Τι γίνεται αν ξεχάσατε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας Google;



Εάν γνωρίζετε ότι έχετε έναν παλιό λογαριασμό Google αλλά δεν μπορείτε να θυμηθείτε τα στοιχεία του, ενδέχεται να μπορείτε να τον ανακτήσετε.



Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας, για παράδειγμα, ενδέχεται να μπορείτε να τον ανακτήσετε χρησιμοποιώντας το εργαλείο ανάκτησης κωδικού πρόσβασης Google. Θα χρειαστεί να απαντήσετε σε ερωτήσεις για να επιβεβαιώσετε ότι πρόκειται για τον λογαριασμό σας. Εάν ξεχάσατε τη διεύθυνση email σας, ενδέχεται να μπορείτε να την ανακτήσετε χρησιμοποιώντας το εργαλείο ανάκτησης λογαριασμού Google. Θα χρειαστείτε έναν αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση δεύτερου email ανάκτησης για τον λογαριασμό. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, η Google έχει συμβουλές για το τι πρέπει να κάνετε.

